Гидрометцентр: Европейскую Россию ждёт потепление, можно загорать

«Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим. Погода — от 10 до 15 [градусов], не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет 15-градусную отметку. Солнце еще активное», — отметил Вильфанд.

По его словам, огромный арктический антициклон, занимающий всю европейскую территорию России, принёс прозрачный и чистый воздух. Данный период Вильфанд назвал «золотой осенью». Он уже объяснял, что для бабьего лета, по его оценкам, сейчас слишком холодно. Тем не менее другие синоптики называют этот период именно так.



Тепло не везде. В выходные похолодает на Урале и в Поволжье, затем очаг отрицательной аномалии сместится на восток. «А западная часть Европейской территории будет теплеть, в Москве и области температура будет около нормы. В понедельник градуса на два выше нормы будет. Очень тепло в начале следующей недели в центре Европейской России», — пообещал глава Гидрометцентра.



Напомним, сентябрь в Петербурге, по предварительным данным, оказался самым холодным за 25 лет. В выходные в городе может немного потеплеть.

