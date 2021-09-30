Сухой и относительно тёплый период, который можно считать бабьим летом, благодаря антициклону продолжается. В ближайшие дни может быть ещё больше солнца.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 сентября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до 11–13 градусов.



У «Яндекса» прогноз ещё лучше — ясное небо. Хотя чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно. Температура — в пределах нормы (чаще всего от 4 градусов ночью до 14 днём). Самое холодное 30 сентября выдалось в Ленинграде в 1976 году, минус 5 днём, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 21.

