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Антициклон удерживает бабье лето в Петербурге. В выходные даже станет теплее

В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, 11–13 градусов

Последний день сентября обещает стать вполне погожим.

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Сухой и относительно тёплый период, который можно считать бабьим летом, благодаря антициклону продолжается. В ближайшие дни может быть ещё больше солнца.

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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 сентября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до 11–13 градусов.

У «Яндекса» прогноз ещё лучше — ясное небо. Хотя чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно. Температура — в пределах нормы (чаще всего от 4 градусов ночью до 14 днём). Самое холодное 30 сентября выдалось в Ленинграде в 1976 году, минус 5 днём, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 21.

Такая же облачная с прояснениями погода, без дождей, ждёт петербуржцев в первые дни октября. Причём в субботу будет теплее и ночью (7–9 градусов), и днём (12–14 градусов).

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