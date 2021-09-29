Табличку писателю Александру Грину снимут с фасада дома на Васильевском острове. Она продержалась 12 дней

Несогласованную табличку открыли 18 сентября во время празднования «Дня мира» на Васильевском острове, инициатором которого выступила управляющая компания «Мир». Мероприятие прошло на трех площадках. По задумке организаторов, безымянный сквер на 10-й линии на один день получал имя Грина.

Неофициальную мемориальную табличку писателю Александру Грину снимут с фасада дома 44 по 11-й линии В. О. Администрация Василеостровского района обязала УК «Мир» сделать это до 30 сентября. Об этом «Фонтанке» в среду, 29 сентября, сообщили в компании.

Администрация района выявила факты замены программы, заявленной организаторами при подаче уведомления о согласовании мероприятия в сквере на 10-й линии. Чиновникам не понравилась не только самовольно установленная табличка, но и несовпадение информации, указанной на афише «с согласованным с администрацией района сценарным планом».



«Также организаторы при проведении мероприятия использовали неутвержденное наименование сквера на 10-й линии Васильевского острова между домами 31–33 и 37», — сказано в письме администрации в адрес УК «Мир». В районе напомнили, что топонимическая комиссия 31 августа признала предложение компании о присвоении скверу имени Грина нецелесообразным.



Это не первая неофициальная табличка, которую устанавливает УК «Мир» на Васильевском острове. Ранее она открыла на фасаде дома № 48 по 15-й линии табличку композитору Олегу Каравайчуку, а на доме № 5 по Малому проспекту — табличку режиссеру Алексею Балабанову. Они висят уже пару месяцев. Табличка Грину продержалась 12 дней.

