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Материнское воспитание. Прокуратура показала цепь, которой приковывали детей на проспекте Энергетиков

Сотрудники прокуратуры навестили ребенка петербурженки, арестованной по статье об истязании

Выдержавший драконовские методы воспитания первоклассник из Красногвардейского района Петербурга определился с целью в жизни. Он хочет спасать людей. Помогать ему готов прокурор, оставивший мальчику личный номер.

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Горпрокуратура 29 сентября показала фотографии, сделанные в квартире на проспекте Энергетиков. Трое детей, старшему из которых семь лет, а младшей ещё не исполнилось и двух, жили в однушке с матерью, бабушкой, шестью кошками, тремя собаками, попугаем и рыбками. Компанию им составляли тараканы и другие насекомые.

Цепь, которую мать использовала в воспитательных целях, нашлась в коридоре. По словам мальчика, дома детей кормили объедками, попытка тайком взять еду из холодильника закончилась наказанием: его и младшую сестру приковывали на ночь, оставляя спать на полу.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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Оба сейчас под присмотром врачей. У девочки выявили сахарный диабет, в ближайшие дни её не выпишут. Её брата до конца недели планируют перевести в центр содействия семейному воспитанию. Туда же собираются передать самого младшего ребёнка.

В конце прошлой недели мальчика навестили сотрудники прокуратуры. Прокурор Красногвардейского района Роман Данилов подарил познавательные книги и оставил личный номер телефона, чтобы ребёнок мог обратиться сразу к нему. Мальчик поделился планами — он хочет спасать людей, но профессию пока выбирает.

30-летняя петербурженка арестована по статье об истязании. Накануне в отношении неё возбудили второе уголовное дело о незаконном лишении свободы двух и более лиц.

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Комментарии (11)

LaPetit
Не знаю, как в остальных частях квартиры, но как-то не вяжется заявленная ужасная антисанитария и при этом на фото в ванной целый арсенал чистящих средств и детский стиральный порошок Тайд.
Хорошъ
То, что СК всё чаще появляется в новостях в роли ювенальной полиции, это звоночек.
Хорошъ
Я бы не стал огульно обвинять. Всякое бывает. Может были проявления небезопасного поведения, и если б не цепочка, то и не было бы уже мальчика.
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