Горпрокуратура 29 сентября показала фотографии, сделанные в квартире на проспекте Энергетиков. Трое детей, старшему из которых семь лет, а младшей ещё не исполнилось и двух, жили в однушке с матерью, бабушкой, шестью кошками, тремя собаками, попугаем и рыбками. Компанию им составляли тараканы и другие насекомые.



Цепь, которую мать использовала в воспитательных целях, нашлась в коридоре. По словам мальчика, дома детей кормили объедками, попытка тайком взять еду из холодильника закончилась наказанием: его и младшую сестру приковывали на ночь, оставляя спать на полу.

