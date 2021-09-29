Горпрокуратура 29 сентября показала фотографии, сделанные в квартире на проспекте Энергетиков. Трое детей, старшему из которых семь лет, а младшей ещё не исполнилось и двух, жили в однушке с матерью, бабушкой, шестью кошками, тремя собаками, попугаем и рыбками. Компанию им составляли тараканы и другие насекомые.
Цепь, которую мать использовала в воспитательных целях, нашлась в коридоре. По словам мальчика, дома детей кормили объедками, попытка тайком взять еду из холодильника закончилась наказанием: его и младшую сестру приковывали на ночь, оставляя спать на полу.
Оба сейчас под присмотром врачей. У девочки выявили сахарный диабет, в ближайшие дни её не выпишут. Её брата до конца недели планируют перевести в центр содействия семейному воспитанию. Туда же собираются передать самого младшего ребёнка.
В конце прошлой недели мальчика навестили сотрудники прокуратуры. Прокурор Красногвардейского района Роман Данилов подарил познавательные книги и оставил личный номер телефона, чтобы ребёнок мог обратиться сразу к нему. Мальчик поделился планами — он хочет спасать людей, но профессию пока выбирает.
30-летняя петербурженка арестована по статье об истязании. Накануне в отношении неё возбудили второе уголовное дело о незаконном лишении свободы двух и более лиц.