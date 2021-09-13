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Сажала на цепь, чтобы не воровал еду из холодильника. «Фонтанка» выяснила, в каких условиях жили дети на проспекте Энергетиков

Жительница Петербурга сажала детей на цепь за воровство из холодильника и шалости

Мать с тремя детьми, шестью кошками, тремя собаками, рыбками и попугаем, а также ранее судимая бабушка жили в однокомнатной квартире на проспекте Энергетиков на детские пособия и пособие по инвалидности.

Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, спертый запах грязи и испражнений животных встретил инспекторов ОДН Красногвардейского района в квартире на проспекте Энергетиков. Полицейские пришли в однушку после того, как получили сигнал из школы, где во втором классе учится 7-летний мальчик — старший ребенок 30-летней женщины.

Он, как писала «Фонтанка», в доверительной беседе с педагогом рассказал, что мать наказывает его за шалости, применяя физическую силу. По предварительной информации, ребенок недоедал, потому что женщина кормила его объедками. Он по ночам брал еду из холодильника. Для того чтобы мальчик не воровал еду, мать сажала его на цепь в коридоре квартиры. Так же она, по словам детей, обращалась и с 5-летней средней дочерью.

Обстановка, которую увидели инспекторы, указывала на явную антисанитарию. Квартира находится в крайне захламленном состоянии, везде разбросана одежда. Жилая комната и другие помещения просто кишели тараканами, мухами и другими насекомыми.

Старших детей, как сообщал СК, не только морили голодом и сажали на цепь, но и били деревянной палкой. А спали они вповалку с кошками и собаками.

Отец младшей дочери — полутора лет — в апреле 2021 года был осужден на 4 года за то, что в этой же квартире избил деревянным бруском гостя и тот надолго попал в больницу. Помимо матери с детьми в квартире также жила бабушка младшей дочери, которая о методах воспитания была в курсе, но никак им не препятствовала. В 2001 году она привлекалась к уголовной ответственности также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

30-летняя мать на момент задержания нигде не работала, но ранее подрабатывала в банке и детской поликлинике. Семья жила на детские пособия и пособие по инвалидности, которое петербурженка получала на среднюю дочь. Девочка не ходила в детский сад и присматривала за младшей сестрой. 7-летнего и 5-летнюю госпитализировали, а полуторагодовалую малышку определили в психоневрологический дом ребенка.

Их мать арестована по делу об истязаниях.

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Комментарии (18)

AndrewBarsik
Ещё одно убедительное доказательство того, чему каждый день граждане России получают многочисленные подтверждения: все существующие на их налоги контролирующие и надзирающие органы являются совершенно бесполезными для общества паразитическими наростами, не выполняющими вообще никаких полезных для общества функций. На интересы, права, судьбы, здоровье и жизнь людей им плевать. Все их усилия сосредоточены на борьбе с инакомыслием, протестами, "оседлании" финансовых потоков и нагнетании страха. Изменить их уже невозможно - там работают люди с серьёзнейшей деформацией интеллекта, убеждённые в том, что граждане и бизнес существуют только для того, чтобы платить налоги на их содержание и быть субъектами придумываемых ими правонарушений.
nuga
Может начать с запрета держать такое количество животных в однушке? Неудивительно,что там все друг друга бьют деревяшками,а потом доблестное государство сажает в тюрьму кормильца после бабушки.Вместо помощи-посадки на зону.Теперь следующая пойдёт по этапу .Семье нужен психолог,а не колотушка закона.Только стресс делает такое.В хаосе в псарне с кошками на 30 метрах жизнь не наладить и с мыслями не собраться,а страдают дети.
Gorodskoy
Вопрос к органам опеки
Вопрос к полиции
Вопрос к органам образования
Никто ничего не видел, никто ничего не знал?
Живёт трое детей с судимой бабушкой и с посаженным отцом и с ненормальной неработающей "мамой" и всем по барабану? Никто не проверял не интересовался?
Тогда всех под суд!!!
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