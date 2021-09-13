Сажала на цепь, чтобы не воровал еду из холодильника. «Фонтанка» выяснила, в каких условиях жили дети на проспекте Энергетиков

Он, как писала «Фонтанка», в доверительной беседе с педагогом рассказал, что мать наказывает его за шалости, применяя физическую силу. По предварительной информации, ребенок недоедал, потому что женщина кормила его объедками. Он по ночам брал еду из холодильника. Для того чтобы мальчик не воровал еду, мать сажала его на цепь в коридоре квартиры. Так же она, по словам детей, обращалась и с 5-летней средней дочерью.

Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, спертый запах грязи и испражнений животных встретил инспекторов ОДН Красногвардейского района в квартире на проспекте Энергетиков. Полицейские пришли в однушку после того, как получили сигнал из школы, где во втором классе учится 7-летний мальчик — старший ребенок 30-летней женщины.

Обстановка, которую увидели инспекторы, указывала на явную антисанитарию. Квартира находится в крайне захламленном состоянии, везде разбросана одежда. Жилая комната и другие помещения просто кишели тараканами, мухами и другими насекомыми.



Старших детей, как сообщал СК, не только морили голодом и сажали на цепь, но и били деревянной палкой. А спали они вповалку с кошками и собаками.



Отец младшей дочери — полутора лет — в апреле 2021 года был осужден на 4 года за то, что в этой же квартире избил деревянным бруском гостя и тот надолго попал в больницу. Помимо матери с детьми в квартире также жила бабушка младшей дочери, которая о методах воспитания была в курсе, но никак им не препятствовала. В 2001 году она привлекалась к уголовной ответственности также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



30-летняя мать на момент задержания нигде не работала, но ранее подрабатывала в банке и детской поликлинике. Семья жила на детские пособия и пособие по инвалидности, которое петербурженка получала на среднюю дочь. Девочка не ходила в детский сад и присматривала за младшей сестрой. 7-летнего и 5-летнюю госпитализировали, а полуторагодовалую малышку определили в психоневрологический дом ребенка.