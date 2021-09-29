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Второе уголовное дело возбудили в отношении петербурженки, детей которой дома ждала цепь

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Мать троих детей с проспекта Энергетиков в Петербурге обрастает уголовными делами. Её подход к воспитанию потянул ещё на одну статью.

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, накануне следователь следственного отдела по Красногвардейскому району СК возбудил в отношении 30-летней арестантки второе уголовное дело. В дополнение к истязанию ей вменили 2-ю часть статьи 127 УК — незаконное лишение свободы двух и более лиц.

Пленниками, как полагает следствие и инспектор по делам несовершеннолетних, были сын и дочь женщины. О том, как мама бьёт за шалости и сажает на цепь за попытки взять еду из холодильника, в школе рассказал мальчик, которому в ноябре исполняется восемь лет. По его словам, также доставалось и пятилетней сестре.

Оба в настоящее время находятся в больнице. Их ждут в центре содействия семейному воспитанию. Туда же на этой неделе собираются направить младшего ребёнка — девочку в возрасте 1 год и 8 месяцев.

«Фонтанка» писала об условиях в квартире на Энергетиков, где животных больше, чем людей, и о том, на что живёт семья.

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