Второе уголовное дело возбудили в отношении петербурженки, детей которой дома ждала цепь

Мать троих детей с проспекта Энергетиков в Петербурге обрастает уголовными делами. Её подход к воспитанию потянул ещё на одну статью.



Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, накануне следователь следственного отдела по Красногвардейскому району СК возбудил в отношении 30-летней арестантки второе уголовное дело. В дополнение к истязанию ей вменили 2-ю часть статьи 127 УК — незаконное лишение свободы двух и более лиц.



Пленниками, как полагает следствие и инспектор по делам несовершеннолетних, были сын и дочь женщины. О том, как мама бьёт за шалости и сажает на цепь за попытки взять еду из холодильника, в школе рассказал мальчик, которому в ноябре исполняется восемь лет. По его словам, также доставалось и пятилетней сестре.

