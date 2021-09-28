Детский омбудсмен Петербурга рассказала о самочувствии детей, которых держали на цепи, чтобы не пускать к холодильнику

Двух детей жительницы Петербурга, арестованной по статье об истязании, готовятся перевести в Центр содействия семейному воспитанию. Их шестилетней сестре предстоит задержаться в больнице.
Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной 28 сентября, у 6-летней девочки диагностирован сахарный диабет. Она находится в детской городской больнице, отпускать её врачи пока не готовы. «Потребуется длительный период лечения», — уточняют в аппарате.
В больнице также находится старший ребёнок — 8-летний мальчик. Он попал к соцслужбам с царапинами и ссадинами. Отмечалось, что в целом он контактен, без проблем с аппетитом, сном и социализацией. Недавно у мальчика поднялась температура. Предполагается, что к концу недели его выпишут из больницы.
Первой в центр содействия семейному воспитанию уедет младшая дочь, которой чуть больше полутора лет. У неё отмечают отставание в развитии речи. Сейчас малышка в приёмном отделении дома ребёнка. «Все дети будут жить вместе в одной группе, не разлучаясь друг с другом», — сообщает детский омбудсмен.
Иск о лишении матери родительских прав ещё не подан, в центре готовят соответствующие документы.
О том, что 30-летняя жительница квартиры на проспекте Энергетиков воспитывает детей голодом, палкой и сажает старших на цепь, чтобы они не брали еду из холодильника, стало известно 13 сентября. Женщина проживала в однокомнатной квартире с сыном, двумя дочерьми, шестью кошками, тремя собаками, рыбками, попугаем и ранее судимой матерью. Её арестовали по статье об истязании.