Детский омбудсмен Петербурга рассказала о самочувствии детей, которых держали на цепи, чтобы не пускать к холодильнику

Двух детей жительницы Петербурга, арестованной по статье об истязании, готовятся перевести в Центр содействия семейному воспитанию. Их шестилетней сестре предстоит задержаться в больнице.



Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной 28 сентября, у 6-летней девочки диагностирован сахарный диабет. Она находится в детской городской больнице, отпускать её врачи пока не готовы. «Потребуется длительный период лечения», — уточняют в аппарате.



В больнице также находится старший ребёнок — 8-летний мальчик. Он попал к соцслужбам с царапинами и ссадинами. Отмечалось, что в целом он контактен, без проблем с аппетитом, сном и социализацией. Недавно у мальчика поднялась температура. Предполагается, что к концу недели его выпишут из больницы.

