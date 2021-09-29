Бабье лето в Петербурге в среду, 29 сентября, как будто вернуло транспортную ситуацию в календарное лето. Утренний максимум составил 5 баллов по шкале «Яндекса» против типичных для осени шести. После 11 часов в городе «зелёные» 3 балла, что тоже на 1 меньше обычного.
Пискарёвского проспекта в числе самых загруженных магистралей больше нет. Топ-5 пробок возглавила, как это часто бывает, КАД — 9-километровая пробка на внутреннем кольце от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Следом шли Колтушское шоссе — проспект Косыгина и Российский путепровод — Индустриальный проспект.
Отметим, что вчера вечерний максимум составил всего 7 баллов, хотя вечером 27 сентября была «девятка».
Сообщений об утренних авариях сегодня немного. Например, на проспекте Энгельса, 44, случилось ДТП с участием каршерингового автомобиля, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как говорят, на этот раз каршеринг не виноват. «Буквально через машину передо мной «Мини Купер» «догнал» припаркованный каршеринг. Сначала «Мини» мотыляло по всей дороге из стороны в сторону. Затем он нашёл свой финиш! За рулём был явно неадекватный водитель», — утверждает очевидица Юлия.
На КАД в паре километров от съезда в Кудрово было ДТП, но пробки уже нет.