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Пискаревский проспект встал в «адскую пробку» второй раз за день

На Пискаревском проспекте в Петербурге вечером 27 сентября сформировался серьезный затор. Стоящие в пробке называют ее «адской».

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Кадры машин, стоящих вплотную друг к другу в длинных вереницах, опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

По данным «Яндекс.Карт», затор растянулся на 2,5 километра. «Фонтанка» писала, что на участке идет ремонт, в связи с чем дорога частично перекрыта. Утром 27 сентября магистраль также была сильно загружена.

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Комментарии (2)

ash364
Там и в субботу в центр все стояло днем.
Очень много хрусталеподвесочников стало в городе.
Porthiriy
дорожники умеют искусственно создать такой километровый "анус", попав в который проходит воспоминаниями вся прожитая жизнь, за полтора часа стояния.
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