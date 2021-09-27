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Перевёртыш в Колпино и коллапс на Пискарёвском — утро понедельника на дорогах Петербурга

Пробка из-за ремонта на Пискаревском проспекте достигла 10 баллов

В новую неделю со старыми пробками. В Петербурге утром 27 сентября загруженность дорог в своём пике достигла 6 баллов по шкале «Яндекса».

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Это обычный показатель для осени. К 10:20 стало свободнее — 4 балла, что тоже соответствует норме.

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Самой загруженной магистралью стал Пискарёвский проспект. Ещё не все петербуржцы знают, что там идёт ремонт и дорога частично перекрыта («Фонтанка» неоднократно писала об этом). В итоге — 10-балльная пробка из центра.

Также в списке самых загруженных улиц оказались шоссе Революции и Рябовское шоссе к КАД (9 баллов), проспект Энгельса и Большой Сампсониевский в центр (8 баллов). Три крупнейшие пробки образовались на внешнем кольце КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе (10,4 км), на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина от Центральной улицы до Индустриального проспекта (7,1 км), на проспекте Маршала Блюхера и Кантемировской улице от Замшиной улицы до Выборгской набережной (4,9 км).

Сообщений об утренних авариях от очевидцев немного. Так, легковая машина опрокинулась на крышу в Колпино на Рубежном шоссе при съезде с моста, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

Две легковушки столкнулись в центре Петербурга на пересечении проспектов Римского-Корсакова и Лермонтовского, передаёт «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Комментарии (2)

А13579
В Колпино, похоже, длину полосы не учёл, для взлёта не хватило.
Pilat
Им бы яжеметерей, взять и запретить.
Вроде не бездельники
И могли ы жить
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