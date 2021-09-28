После вчерашних 9 баллов на дорогах Петербурга утром 28 сентября довольно плотно, пока в рамках нормы. После 8:30 загруженность улиц достигла 6 баллов по шкале «Яндекса» — обычно это утренний максимум.



Часто самые крупные пробки собираются на КАД, но не сегодня. Пока на одном из самых проблемных участков — между Мурманским шоссе и вантовым мостом — только снижена скорость потока.

