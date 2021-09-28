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Пробки ушли с КАД на улицы Петербурга. Ехать по ЗСД мешает ДТП

После вечерних 9-балльных пробок в Петербурге утренние 6 баллов

Плотно на набережных Невы, Косыгина, Пискарёвском и на других улицах.

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После вчерашних 9 баллов на дорогах Петербурга утром 28 сентября довольно плотно, пока в рамках нормы. После 8:30 загруженность улиц достигла 6 баллов по шкале «Яндекса» — обычно это утренний максимум.

Часто самые крупные пробки собираются на КАД, но не сегодня. Пока на одном из самых проблемных участков — между Мурманским шоссе и вантовым мостом — только снижена скорость потока.

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«Красные» и «бордовые» пробки наблюдаются на набережных Невы, на проспекте Косыгина и Колтушском шоссе, на Энгельса, Богатырском, Коломяжском, Дальневосточном, Витебском и других улицах. Местами мешает ремонт (как на Пискарёвском проспекте и Косыгина), а где-то — ДТП, как на Октябрьской набережной около Приневской улицы и на ЗСД в Приморском районе.

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Вечером 27 сентября загруженность дорог Петербурга достигла 9 баллов, что на 2 балла больше обычного. На некоторых магистралях образовались 10-балльные пробки (шоссе Революции — Рябовское шоссе, проспект Славы — Народная, Пискарёвский проспект из центра).

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Комментарии (1)

260569221
Вчера вечером был максимальный стоячок у любителей залипать в телефон за рулём
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