После вчерашних 9 баллов на дорогах Петербурга утром 28 сентября довольно плотно, пока в рамках нормы. После 8:30 загруженность улиц достигла 6 баллов по шкале «Яндекса» — обычно это утренний максимум.
Часто самые крупные пробки собираются на КАД, но не сегодня. Пока на одном из самых проблемных участков — между Мурманским шоссе и вантовым мостом — только снижена скорость потока.
«Красные» и «бордовые» пробки наблюдаются на набережных Невы, на проспекте Косыгина и Колтушском шоссе, на Энгельса, Богатырском, Коломяжском, Дальневосточном, Витебском и других улицах. Местами мешает ремонт (как на Пискарёвском проспекте и Косыгина), а где-то — ДТП, как на Октябрьской набережной около Приневской улицы и на ЗСД в Приморском районе.
Вечером 27 сентября загруженность дорог Петербурга достигла 9 баллов, что на 2 балла больше обычного. На некоторых магистралях образовались 10-балльные пробки (шоссе Революции — Рябовское шоссе, проспект Славы — Народная, Пискарёвский проспект из центра).