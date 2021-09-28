Банк «Акрополь» официально стал «Яндекс Банком»

Коммерческий банк «Акрополь» официально сменил название на «Яндекс Банк». На правах и обязанностях финансовой организации по отношению к клиентам это не скажется.



О переименовании 28 сентября сообщили в пресс-службе банка. Это никак не повлияет на его отношения с действующими клиентами, договоры и условия остаются прежними. «Пока изменения не появятся в Справочнике БИК, в реквизитах нужно указывать прежнее наименование банка», — отметили в финансовой организации.



О покупке IT-компанией «Яндекс» банка «Акрополь» стало известно в конце апреля. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, 75 млн рублей из которых — премия к капиталу за покупку. ЦБ одобрил сделку, она была закрыта в июле. По ее условиям «Яндекс» стал владельцем всех лицензий «Акрополя», включая банковскую универсальную, которая позволит компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты.

