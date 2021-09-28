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Банк «Акрополь» официально стал «Яндекс Банком»

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Коммерческий банк «Акрополь» официально сменил название на «Яндекс Банк». На правах и обязанностях финансовой организации по отношению к клиентам это не скажется.

О переименовании 28 сентября сообщили в пресс-службе банка. Это никак не повлияет на его отношения с действующими клиентами, договоры и условия остаются прежними. «Пока изменения не появятся в Справочнике БИК, в реквизитах нужно указывать прежнее наименование банка», — отметили в финансовой организации.

О покупке IT-компанией «Яндекс» банка «Акрополь» стало известно в конце апреля. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, 75 млн рублей из которых — премия к капиталу за покупку. ЦБ одобрил сделку, она была закрыта в июле. По ее условиям «Яндекс» стал владельцем всех лицензий «Акрополя», включая банковскую универсальную, которая позволит компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты.

Как сообщали СМИ, IT-гигант планирует представить первые кредитные продукты в 2022 году.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходи.тся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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