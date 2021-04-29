Сам себе банк. Отказавшись от сотрудничества со Сбером, «Яндекс» нашел свой собственный путь в мир финансов

«Яндекс» покупает банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей, 75 млн рублей из которых составляет премия к капиталу за покупку, — заявили в пресс-службе IT-компании 29 апреля.



В результате сделки «Яндексу» перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, что позволит российской компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров.

«Более 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России», — уточнили в «Яндексе». Сообщается, что сделка будет закрыта после согласования в ЦБ. Соответствующее ходатайство «Яндекс» подал в банк 28 апреля.