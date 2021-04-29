Сам себе банк. Отказавшись от сотрудничества со Сбером, «Яндекс» нашел свой собственный путь в мир финансов

«Яндекс» покупает банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей, 75 млн рублей из которых составляет премия к капиталу за покупку, — заявили в пресс-службе IT-компании 29 апреля.
В результате сделки «Яндексу» перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, что позволит российской компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров.
«Более 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России», — уточнили в «Яндексе». Сообщается, что сделка будет закрыта после согласования в ЦБ. Соответствующее ходатайство «Яндекс» подал в банк 28 апреля.
Согласно данным самого банка, предыдущими его владельцами были председатель правления Ирина Ованова (9,7%) и Евгений Давыдович (90,29%), экс-глава ныне ликвидированного банка «Связной».
В прошлом году процентные доходы «Акрополя» составили 65 млн рублей, а убыток превысил 83 миллиона. Активы банка на конец 2020 года, согласно годовой отчетности, опубликованной 27 апреля, оцениваются в 1,2 млрд рублей.
В июне 2020 года «Яндекс» заявил о разделе совместных активов со Сбербанком — «Яндекс.Денег» и «Яндекс.Маркета». В июле стало известно об окончательном закрытии сделки, по итогам которой банк выкупил долю (25% плюс 1 рубль) в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей, а «Яндексу» за 42 млрд рублей полностью перешла компания Yandex.Market B.V., которая работает в России под брендами «Яндекс.Маркет», «Беру», «Суперчек» и другими.