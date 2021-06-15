«Яндекс.Банк» все ближе. Первые кредитные продукты могут представить уже в следующем году

После получения банковской лицензии в результате закрытия сделки по приобретению банка «Акрополь» «Яндекс» планирует представить первые кредитные продукты уже в 2022 году. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс».
О том, что «Яндекс» покупает банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей, 75 млн рублей из которых составляет премия к капиталу за покупку, «Фонтанка» писала ещё в конце апреля. Тогда стало известно, что в результате сделки «Яндексу» перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, что позволит российской компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров. В настоящее время компания ожидает согласования ЦБ РФ по сделке, параллельно собирая команду и занимаясь разработкой базовой технологической платформы для финтех-направления.
«Интерфакс» уточняет, что пилотные проекты в этой сфере, связанные с e-commerce и сервисом подписки «Яндекс.Плюс», планируется запустить в третьем квартале 2021 года.
В июне 2020-го «Яндекс» заявил о разделе совместных активов со Сбербанком — «Яндекс.Денег» и «Яндекс.Маркета». В июле стало известно об окончательном закрытии сделки, по итогам которой банк выкупил долю (25% плюс 1 рубль) в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей, а «Яндексу» за 42 млрд рублей полностью перешла компания Yandex.Market B.V., которая работает в России под брендами «Яндекс.Маркет», «Беру», «Суперчек» и другими.
В сентябре 2020 года «Яндекс» был близок к покупке 100% группы «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов, но стороны не смогли договориться, и сделка не состоялась.