«Яндекс.Банк» все ближе. Первые кредитные продукты могут представить уже в следующем году

После получения банковской лицензии в результате закрытия сделки по приобретению банка «Акрополь» «Яндекс» планирует представить первые кредитные продукты уже в 2022 году. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс».



О том, что «Яндекс» покупает банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей, 75 млн рублей из которых составляет премия к капиталу за покупку, «Фонтанка» писала ещё в конце апреля. Тогда стало известно, что в результате сделки «Яндексу» перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, что позволит российской компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров. В настоящее время компания ожидает согласования ЦБ РФ по сделке, параллельно собирая команду и занимаясь разработкой базовой технологической платформы для финтех-направления.

