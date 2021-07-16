«Яндекс» купил банк «Акрополь» с разрешения ЦБ за 1,1 млрд рублей

«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. С его помощью дотком планирует развивать свои финансовые сервисы.



Как сообщили 16 июля в пресс-службе IT-компании, «Яндекс» стал владельцем 100% акций и всех лицензий «Акрополя», включая универсальную банковскую. Стороны закрыли сделку после одобрения Центробанка. Её сумма составила около 1,1 млрд рублей, 75 млн из которых — премия к капиталу за покупку.



О покупке «Яндексом» банка со всеми его лицензиями стало известно в конце апреля. Предполагается, что это позволит компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров. Как писали СМИ, пилотные проекты в этой сфере, связанные с e-commerce и сервисом подписки «Яндекс.Плюс», планируется запустить в третьем квартале 2021 года, а первые кредитные продукты предоставить в 2022 году.



«Яндекс» давно присматривает себе место на финансовом рынке. В июне 2020-го компания заявила о разделе совместных со Сбербанком активов — «Яндекс.Денег» и «Яндекс.Маркета». После этого IT-гигант приблизился к покупке группы «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов, но стороны не смогли договориться, и сделка не состоялась.

