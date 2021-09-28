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Схема нового Заксобрания Петербурга одной картинкой

Как выглядит расклад сил в седьмом созыве Законодательного собрания Петербурга

Во вторник, 28 сентября, избранные депутаты петербургского парламента получили мандаты и официально стали законодательной властью в городе.

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«Фонтанка» следила за церемонией (что там было интересного — можно почитать тут).

Фото: «Фонтанка.ру»
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Официально схема рассадки новых депутатов еще не обнародована, но «Фонтанка» уже готова показать, как примерно будет выглядеть расположение сил в новом ЗакСе Петербурга. Хотя по количеству мандатов «Единая Россия» в этот раз получила чуть худший результат, чем в прошлый, но ее положение всё равно остается доминирующим.

Отдельно от всех партий следует выделить единственного самовыдвиженца — Марину Макарову, дочь экс-спикера Законодательного собрания, которая сменила фамилию сразу же после выборов. По информации «Фонтанки», самовыдвиженка сядет с представителями «Единой России».

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

07A
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь». Крылов.
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