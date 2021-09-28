«Фонтанка» следила за церемонией (что там было интересного — можно почитать тут ).

Официально схема рассадки новых депутатов еще не обнародована, но «Фонтанка» уже готова показать, как примерно будет выглядеть расположение сил в новом ЗакСе Петербурга. Хотя по количеству мандатов «Единая Россия» в этот раз получила чуть худший результат, чем в прошлый, но ее положение всё равно остается доминирующим.



Отдельно от всех партий следует выделить единственного самовыдвиженца — Марину Макарову, дочь экс-спикера Законодательного собрания, которая сменила фамилию сразу же после выборов. По информации «Фонтанки», самовыдвиженка сядет с представителями «Единой России».

