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Минсельхоз разрешил менять этикетки «игристого вина» на «шампанское»

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Министерство сельского хозяйства РФ предлагает дать возможность производителям вина менять на этикетке обозначение «игристое вино» на «шампанское».

«На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова «игристое вино» допускается заменять словом «шампанское» для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара «шампанское» при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации», — цитирует 28 сентября ТАСС текст законопроекта, подготовленного ведомством.

В министерстве также разрешили продавать выпущенное до июля импортное вино по старым правилам. Эта норма будет действовать до октября. Такое вино в магазине нужно будет выкладывать на отдельную полку.

Шампанским, согласно изменениям в российском законодательстве, можно называть только напиток, произведенный в России. Крупнейший игрок рынка Moet Hennessy ранее согласился маркировать свою продукцию, которая поставляется в РФ, как «игристое вино».

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Комментарии (2)

sha_5e4d8c662c249
Пора подумать о Bentley
shushu
Ха-ха. Какая-то альтернативная бредовая реальность.
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