Минсельхоз разрешил менять этикетки «игристого вина» на «шампанское»

«На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова «игристое вино» допускается заменять словом «шампанское» для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара «шампанское» при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации», — цитирует 28 сентября ТАСС текст законопроекта, подготовленного ведомством.

В министерстве также разрешили продавать выпущенное до июля импортное вино по старым правилам. Эта норма будет действовать до октября. Такое вино в магазине нужно будет выкладывать на отдельную полку.



Шампанским, согласно изменениям в российском законодательстве, можно называть только напиток, произведенный в России. Крупнейший игрок рынка Moet Hennessy ранее согласился маркировать свою продукцию, которая поставляется в РФ, как «игристое вино».

