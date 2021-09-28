Скриншот видео ГУ МВД по Красноярскому краю Поделиться Поделиться







ГУ МВД по Красноярскому краю после летней меланхолии решило попробовать себя в новом амплуа и выпустило социальный ролик в жанре хоррор. Какое из «созданий тьмы» напугает вас больше? Ролик под интригующим названием «Не все монстры носят костюмы» был опубликован на канале красноярской полиции в YouTube 28 сентября. Зрителей приглашают в «кинозал ужасов», где компанию классическим персонажам хорроров прямиком из «эпохи видеокассет» — лесной ведьме, тысячелетнему вампиру и сумасшедшему клоуну — составило создание посовременнее.

«Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость — настоящий гвоздь программы? НАСТОЯЩИЙ в самом прямом смысле. Потому что не все монстры носят костюмы», — говорится в аннотации к ролику.

В подготовке ролика полицейским помогал коллектив Красноярского музыкального театра, включая гримеров, костюмеров, осветителей и работников сцены. В МВД добавляют, что, «по правде говоря», вовсе не пытаются напугать, а просто хотят, чтобы граждане были осторожнее и проявляли бдительность. В июне красноярская полиция призывала к бдительности менее пугающим видео. Грустная короткометражка про участкового в лесу стала вирусной в соцсетях. А на минувшей неделе креативным роликом о мошенниках интернет взорвало МВД России. Интернет-пользователи обрушились на видео про блондинку и карету, превратившуюся в тыкву, с валом критики, а некоторые назвали его «кринжем года». После этого ролик был удален из соцсетей ведомства.