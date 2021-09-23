МВД удалило «кринжовый» ролик про мошенников с тыквой и каретой

Министерство внутренних дел удалило из своих соцсетей профилактическое видео о кибермошенниках. Ролик был опубликован 23 сентября и подвергся бурной критике пользователей, которые называли его «кринж года».
Главной героиней была сидящая в кофейне блондинка, которую зовет «потусить» подруга Милана из Москвы. Домчать до места и в любую точку мира обещает «Карета кар». Девушка смело доверяет ей данные карты и отправляет смс-подтверждение. В это же время где-то радуется брюнетка, она в ролике изображает мошенников. «Оу, йес, пошли денежки», — сообщает закадровый женский голос. В финале карета превращается в тыкву, конь становится мышью, девушка ни с чем в слезах.
Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД по Оренбургской области, ролик сняли местные волонтеры в рамках проекта «Мы вместе!».
«Это делали оренбургские волонтёры, те же, кто помогает в проекте. То есть не мы ролик снимали, просто в рамках нашего проекта. Но это Оренбургская область. Мы у себя выставили его давно, но его никто не видел. Вся эта реакция пошла с того, что видеоролик наш был выложен в аккаунте МВД России», — рассказали в ведомстве.