МВД удалило «кринжовый» ролик про мошенников с тыквой и каретой

Министерство внутренних дел удалило из своих соцсетей профилактическое видео о кибермошенниках. Ролик был опубликован 23 сентября и подвергся бурной критике пользователей, которые называли его «кринж года».



Главной героиней была сидящая в кофейне блондинка, которую зовет «потусить» подруга Милана из Москвы. Домчать до места и в любую точку мира обещает «Карета кар». Девушка смело доверяет ей данные карты и отправляет смс-подтверждение. В это же время где-то радуется брюнетка, она в ролике изображает мошенников. «Оу, йес, пошли денежки», — сообщает закадровый женский голос. В финале карета превращается в тыкву, конь становится мышью, девушка ни с чем в слезах.

