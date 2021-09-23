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Предвкушающая блондинка, тыква и Милана из Москвы за кадром: МВД показывает мошенничество в лицах

В полиции предупреждают о мошенничестве с данными банковских карт

Министерство внутренних дел России публикует новое видео в рамках профилактики киберпреступлений. В ролике играют с шаблонами и на контрастах.


Видео выложено на официальной странице ведомства «ВКонтакте» 23 сентября. Первой в кадре появляется одинокая блондинка в кофейне: камера поднимается по ногам, показывает скромный «пучок», дизайнерскую сумку и сообщение от Миланы из Москвы, которая пользуется тем, что «муженёк свалил», и зовёт «потусить». Героиня в предвкушении.

Домчать до места и в любую точку мира обещает «Карета кар». Девушка смело доверяет ей данные карты и отправляет смс-подтверждение. В это же время где-то радуется брюнетка, которая в ролике изображает мошенников. «Оу, йес, пошли денежки», — сообщает закадровый женский голос. В финале карета превращается в тыкву, конь становится мышью, девушка ни с чем в слезах.

Автор: МВД / vk.com

Креатив в профилактике мошеннических преступлений ранее продемонстрировали в региональном управлении полиции. Посмотреть грустную короткометражку, в которой участковый кручинится под «Любэ», можно здесь.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
"Позови меня с собой"© в "разбитых фонарях" на порядок креативней. )
265984735
Вместо того, чтобы как раз ловить таких преступников, министерство за наши же деньги снимает такую муть.
Dmm
интерсно, режиссеру сколько лет ? ( лет 5-6 ) :-)))
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