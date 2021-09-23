Министерство внутренних дел России публикует новое видео в рамках профилактики киберпреступлений. В ролике играют с шаблонами и на контрастах.





Видео выложено на официальной странице ведомства «ВКонтакте» 23 сентября. Первой в кадре появляется одинокая блондинка в кофейне: камера поднимается по ногам, показывает скромный «пучок», дизайнерскую сумку и сообщение от Миланы из Москвы, которая пользуется тем, что «муженёк свалил», и зовёт «потусить». Героиня в предвкушении.



Домчать до места и в любую точку мира обещает «Карета кар». Девушка смело доверяет ей данные карты и отправляет смс-подтверждение. В это же время где-то радуется брюнетка, которая в ролике изображает мошенников. «Оу, йес, пошли денежки», — сообщает закадровый женский голос. В финале карета превращается в тыкву, конь становится мышью, девушка ни с чем в слезах.