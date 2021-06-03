ГУ МВД по Красноярскому краю выпустило «самое грустное видео» про участкового в лесу. Премьера ролика состоялась накануне, но завирусился в соцсетях и телеграм-каналах он 3 июня.



47-секундный видеоряд с полицейским, который кручинится среди берёз, срывает цветы, копается в земле и драматично смотрит в кадр, завершается обращением к потенциальным жертвам мошенников.