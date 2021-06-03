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В Красноярской полиции рассказали, зачем их участковые ходят в лес. Спойлер — кручиниться под «Любэ»

Красноярская полиция выпустила самую грустную короткометражку про участкового в лесу

ГУ МВД по Красноярскому краю выпустило «самое грустное видео» про участкового в лесу. Премьера ролика состоялась накануне, но завирусился в соцсетях и телеграм-каналах он 3 июня.

47-секундный видеоряд с полицейским, который кручинится среди берёз, срывает цветы, копается в земле и драматично смотрит в кадр, завершается обращением к потенциальным жертвам мошенников.

«Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый», — говорится в видео.

Все это происходит под песню «Берёзы» группы «Любэ».

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