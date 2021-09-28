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Киносъемки на несколько дней оставят водителей без проезда и парковки в центре Петербурга

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Печать

Съемки художественного фильма «Откройте, полиция» в первые дни октября изменят схему движения транспорта в Адмиралтейском и Василеостровским районах Петербурга. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Движение будут перекрывать:

  • с 6:00 до 21:00 2 октября — по улице Союза Печатников от Английского проспекта до Дровяного переулка, Дровяному переулку, Витебской улице от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака и Псковской улице от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака;
  • с 6:00 до 21:00 10 октября — по Тифлисскому переулку и не более чем на 10 минут в час по Биржевому проезду на пересечении с Тифлисским переулком.
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Также будет запрещена остановка транспорта:

  • с 6:00 1 октября до 21:00 2 октября — на Английском проспекте от улицы Декабристов до улицы Союза Печатников, улице Союза Печатников от Английского проспекта до Дровяного переулка, в Дровяном переулке, на Витебской улице от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака, Псковской улице от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака;
  • с 8:00 9 октября до 21:00 10 октября — в Тифлисском переулке и на Менделеевской линии от Биржевого проезда до Тифлисской улицы.

На минувших выходных для съемок этого же фильма перекрывали проезд по четной стороне набережной канала Грибоедова. С вечера 28 сентября и до половины седьмого утра 29 сентября в Кронштадте будут приостанавливать движение транспорта о Кронштадтскому шоссе. Там будут снимать фантастический фильм «Самая большая луна» режиссера Алексея Попогребского.

Помимо этого, движение транспорта в Петербурге будут ограничивать из-за ремонта дорог и других работ. Так, до середины апреля сузили участок набережной Мойки, а с 30 сентября до 10 октября на несколько дней подряд будут ограничивать проезд по набережной Екатерингофки. До 19 ноября на ремонт ушел проспект Обуховской Обороны, а до 10 октября — Кантемировский мост.

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Комментарии (4)

MyAdmiral Kruzenshtern
"Откройте, полиция" - прекрасный французский фильм 1984 г. с Филиппом Нуарэ. А это, скорее всего, очередное ментобандитское дерьмо, где не понять, кто мент, а кто бандит.
hal9000
Одно и тоже снимают...пусть проведут хоть опрос это смотрит вообще кто то?!..тратят бюджетные деньги на всякую дичь...
Иван 2пырьев
вангую, шо фильм не стоит тех неудобств
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