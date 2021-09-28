Съемки художественного фильма «Откройте, полиция» в первые дни октября изменят схему движения транспорта в Адмиралтейском и Василеостровским районах Петербурга. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Также будет запрещена остановка транспорта:

с 6:00 1 октября до 21:00 2 октября — на Английском проспекте от улицы Декабристов до улицы Союза Печатников, улице Союза Печатников от Английского проспекта до Дровяного переулка, в Дровяном переулке, на Витебской улице от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака, Псковской улице от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака;

с 8:00 9 октября до 21:00 10 октября — в Тифлисском переулке и на Менделеевской линии от Биржевого проезда до Тифлисской улицы.

На минувших выходных для съемок этого же фильма перекрывали проезд по четной стороне набережной канала Грибоедова. С вечера 28 сентября и до половины седьмого утра 29 сентября в Кронштадте будут приостанавливать движение транспорта о Кронштадтскому шоссе. Там будут снимать фантастический фильм «Самая большая луна» режиссера Алексея Попогребского.

Помимо этого, движение транспорта в Петербурге будут ограничивать из-за ремонта дорог и других работ. Так, до середины апреля сузили участок набережной Мойки, а с 30 сентября до 10 октября на несколько дней подряд будут ограничивать проезд по набережной Екатерингофки. До 19 ноября на ремонт ушел проспект Обуховской Обороны, а до 10 октября — Кантемировский мост.