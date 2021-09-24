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Киносъемки несколько дней будут перекрывать движение транспорта в Петербурге

Съемки фильмов перекроют несколько улиц в Петербурге. В выходные водителей потеснят в центре города, а в середине недели — в Кронштадте.

Как сообщает 24 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, для проведения съемок фантастического фильма Алексея Попогребского «Самая большая луна» с 18:30 28 сентября до 6:30 29 сентября будут приостанавливать движение транспорта по Кронштадтскому шоссе от Большой Братской могилы до Батареи №7. Перекрытия продлятся не более 10 минут в течение часа. Также с 10:00 28 сентября до 6:30 29 сентября на этом участке нельзя будет парковаться.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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В центре Петербурга пройдут съемки художественного фильма «Откройте, полиция». В связи с этим с 23:00 25 сентября до 13:00 26 сентября запретят парковаться на четной стороне набережной канала Грибоедова от Банковского переулка до улицы Ломоносова, а с 7:00 до 13:00 26 сентября движение там будут перекрывать, но не более чем на 10 минут в течение часа.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (1)

Skazochny
не пошли бы вы в сад снимать свое шайзе кино.
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