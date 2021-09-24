Съемки фильмов перекроют несколько улиц в Петербурге. В выходные водителей потеснят в центре города, а в середине недели — в Кронштадте.



Как сообщает 24 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, для проведения съемок фантастического фильма Алексея Попогребского «Самая большая луна» с 18:30 28 сентября до 6:30 29 сентября будут приостанавливать движение транспорта по Кронштадтскому шоссе от Большой Братской могилы до Батареи №7. Перекрытия продлятся не более 10 минут в течение часа. Также с 10:00 28 сентября до 6:30 29 сентября на этом участке нельзя будет парковаться.