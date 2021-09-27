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ВОЗ все еще ждет от России информацию о «Спутнике V»

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Всемирная организация здравоохранения ждет дополнительной информации для включения российской вакцины от COVID-19 в список препаратов для экстренного применения.

«Инспекция в отношении вакцины «Спутник V» в России будет запланирована, как только мы получим и рассмотрим дальнейшие документы и информацию, которую все еще ожидаем от заявителя», — цитирует 27 сентября заявление организации ТАСС.

При этом специалисты ВОЗ уже проверили четыре российские производственные площадки. «Спутник V» так и не был включен с перечень препаратов для экстренного применения при борьбе с COVID-19. В этом списке Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, а также китайские Sinopharm и Sinovac.

Всемирная организация здравоохранения задумалась об экстренном использовании российской вакцины еще в январе, но в сентябре приостановила обсуждение вопроса об одобрении «Спутника V» Вакцину при этом одобрили в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек.

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Комментарии (1)

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