ВОЗ все еще ждет от России информацию о «Спутнике V»

Всемирная организация здравоохранения ждет дополнительной информации для включения российской вакцины от COVID-19 в список препаратов для экстренного применения.



«Инспекция в отношении вакцины «Спутник V» в России будет запланирована, как только мы получим и рассмотрим дальнейшие документы и информацию, которую все еще ожидаем от заявителя», — цитирует 27 сентября заявление организации ТАСС.



При этом специалисты ВОЗ уже проверили четыре российские производственные площадки. «Спутник V» так и не был включен с перечень препаратов для экстренного применения при борьбе с COVID-19. В этом списке Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, а также китайские Sinopharm и Sinovac.

