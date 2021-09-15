ВОЗ приостановила обсуждение вопроса об одобрении «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения приостановила вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Панамериканской организации здравоохранения доктора Жарбаса Барбосу.



«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины «Спутник V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — заявил Барбоса.

