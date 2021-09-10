Гинцбург: Из-за «Спутника V» не было ни одного смертельного случая

Глава НИЦ Гамалеи заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов и смертей после использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



«Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено», — цитирует 10 сентября Александра Гинцбурга ТАСС.



По его словам, отсутствие серьезных побочных эффектов у российского препарата подтвердили эксперты в разных странах. При этом он допустил «побочки», которые перечислены в инструкции — температура, ломота, головная боль.

