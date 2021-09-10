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Гинцбург: Из-за «Спутника V» не было ни одного смертельного случая

Глава НИЦ Гамалеи заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов и смертей после использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено», — цитирует 10 сентября Александра Гинцбурга ТАСС.

По его словам, отсутствие серьезных побочных эффектов у российского препарата подтвердили эксперты в разных странах. При этом он допустил «побочки», которые перечислены в инструкции — температура, ломота, головная боль.

Гинцбург добавил, что вакцинация гарантирует отсутствие госпитализации и попадания коронавируса в легкие.

«Количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 миллионов доз», — отметил глава НИЦ Гамалеи.

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Комментарии (4)

Cashmare
- несчастные случаи на стройке были?
- нет
- будут
Skazochny
глумиться над гоями.
ppky0323
Шикарная жижа, только брать никто не хочет и вакциной называть, вот беда. А так, вообще живая вода!
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