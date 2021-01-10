ВОЗ обсудит экстренное использование «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения задумалась об экстренном использовании российской вакцины «Спутник V». Первые консультации с ВОЗ по разрешению на использование вакцины при ЧС пройдут в 20-х числах января, заявил 10 января советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев в эфире телеканала «Россия-1».
«Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на получение разрешения при чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января», — цитирует чиновника ТАСС.
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ноябре сообщила, что производители «Спутника V» подали в организацию заявку на сертификацию по ускоренной процедуре (Emergency Use Listing, EUL).