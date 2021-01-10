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ВОЗ обсудит экстренное использование «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения задумалась об экстренном использовании российской вакцины «Спутник V». Первые консультации с ВОЗ по разрешению на использование вакцины при ЧС пройдут в 20-х числах января, заявил 10 января советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев в эфире телеканала «Россия-1».

«Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на получение разрешения при чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января», — цитирует чиновника ТАСС.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ноябре сообщила, что производители «Спутника V» подали в организацию заявку на сертификацию по ускоренной процедуре (Emergency Use Listing, EUL).

Согласно критериям ВОЗ, регистрация лекарств для использования в чрезвычайных ситуациях проводится, когда препарат направлен на лечение опасного заболевания, которое может привести к эпидемии или пандемии, и ему нет лицензированных аналогов. Данная процедура при приемлемых показателях эффективности и безопасности позволяет получить сертификацию без строгого анализа потенциальных рисков. Помимо этого, в отличие от стандартной процедуры регистрации производитель может предоставлять данные по препарату сразу по мере их получения. После успешного одобрения лекарства по системе EUL производитель должен подать комплексную заявку на стандартную сертификацию препарата.

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Комментарии (3)

Alex000
"проводится, когда препарат направлен на лечение опасного заболевания, которое может привести к эпидемии или пандемии, и ему нет лицензированных аналогов"

Вот по последнему пункту особенно интересно.
virusanet
сколько в Питере привилось, экстренно?

бугага!
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