Как сообщает 27 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26 сентября около 16 часов у дома 10 по Туристской улице 41-летний адвокат из Петербурга, двигаясь на своем BMW 320 от улицы Савушкина в сторону Школьной улицы, сбил 12-летнего мальчика, ученика шестого класса одной из городских школ. Подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным «Фонтанки», водитель за 2021 год 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Все штрафы он оплатил.

С 24 по 26 сентября в Петербурге и Ленинградской области произошло 1 261 ДТП, в которых пострадали 70 человек и пятеро погибли. В том числе под колеса автомобилей угодили трое детей.

Чуть позже, около 19 часов, 39-летний петербуржец на автомобиле Daewoo Nexia, принадлежащем 31-летней жительнице Петербурга, у дома 12, корпус 1, по Приозерскому шоссе сбил 11-летнюю девочку. Пятиклассница шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Еще один несовершеннолетний пешеход пострадал под колесами автомобиля на Коломяжском проспекте. Как стало известно «Фонтанке», в 22:30 25 сентября у дома 28, корпус 4, по Коломяжскому проспекту 31-летний замначальника одного из государственных учреждений на автомобиле Chevrolet Aveo сбил 30-летнюю женщину и 7-летнего мальчика, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Оба пострадавших — жители Узбекистана. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, у ребенка — разрыв почки и правой доли печени.

По фактам всех ДТП с несовершеннолетними полиция проводит проверки.

Всего за прошедшие трое суток в Петербурге произошло 993 дорожных аварии, в том числе 29 серьезных, сообщает УГИБДД. В них пострадали 37 человек, пятеро из которых дети. Один человек погиб: водитель Ford Focus разбился об остановку на проспекте Энгельса. В Ленобласти зафиксировали 268 ДТП, из которых пострадавшие были в 25. Травмы получили 33 человека, еще четверо погибли. Несовершеннолетних среди них не было.