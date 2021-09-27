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Адвокат на BMW сбил шестиклассника, переходившего Туристскую в неположенном месте

Три ребенка пострадали под колесами автомобилей в Петербурге за выходные

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С 24 по 26 сентября в Петербурге и Ленинградской области произошло 1 261 ДТП, в которых пострадали 70 человек и пятеро погибли. В том числе под колеса автомобилей угодили трое детей.

Как сообщает 27 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26 сентября около 16 часов у дома 10 по Туристской улице 41-летний адвокат из Петербурга, двигаясь на своем BMW 320 от улицы Савушкина в сторону Школьной улицы, сбил 12-летнего мальчика, ученика шестого класса одной из городских школ. Подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным «Фонтанки», водитель за 2021 год 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Все штрафы он оплатил.

Чуть позже, около 19 часов, 39-летний петербуржец на автомобиле Daewoo Nexia, принадлежащем 31-летней жительнице Петербурга, у дома 12, корпус 1, по Приозерскому шоссе сбил 11-летнюю девочку. Пятиклассница шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Еще один несовершеннолетний пешеход пострадал под колесами автомобиля на Коломяжском проспекте. Как стало известно «Фонтанке», в 22:30 25 сентября у дома 28, корпус 4, по Коломяжскому проспекту 31-летний замначальника одного из государственных учреждений на автомобиле Chevrolet Aveo сбил 30-летнюю женщину и 7-летнего мальчика, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Оба пострадавших — жители Узбекистана. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, у ребенка — разрыв почки и правой доли печени.

По фактам всех ДТП с несовершеннолетними полиция проводит проверки.

Всего за прошедшие трое суток в Петербурге произошло 993 дорожных аварии, в том числе 29 серьезных, сообщает УГИБДД. В них пострадали 37 человек, пятеро из которых дети. Один человек погиб: водитель Ford Focus разбился об остановку на проспекте Энгельса. В Ленобласти зафиксировали 268 ДТП, из которых пострадавшие были в 25. Травмы получили 33 человека, еще четверо погибли. Несовершеннолетних среди них не было.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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Комментарии (10)

261933551
Заголовок неправильно написали. "Шестиклассник повредил БМВ адвоката" - так точнее
dragvs
Зато на убогих подземных переходах распилили на Туристской. Правильно, пешеходов отправим под землю за сотни миллионов рублей. Потом водители удивляются что пешеходы под колеса "выскакивают", удивительно, они же под землей должны были быть?
***_555
Водитель за 2021 год 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Рецидивист. Для таких штрафы должны быть в геометрической прогрессии.
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