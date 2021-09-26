Ребёнок получил тяжёлые травмы в аварии в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 26 сентября.
Накануне в 22:45 у дома 28/4 на Коломяжском проспекте 31-летний водитель за рулём «Шевроле» сбил маму с ребёнком. Пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии в состоянии средней тяжести госпитализировали 30-летнюю женщину. Также в больницу с тяжёлыми травмами доставлен пятилетний мальчик.
Накануне также водитель BMW на Невском проспекте сбил двух девушек на «зебре». Возбуждено уголовное дело.