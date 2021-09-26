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На Коломяжском «Шевроле» сбил маму с ребёнком на пешеходном переходе. Мальчика спасают врачи

Мама с 5-летним ребёнком получили травмы в аварии на Коломяжском проспекте

Ребёнок получил тяжёлые травмы в аварии в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 26 сентября.

Накануне в 22:45 у дома 28/4 на Коломяжском проспекте 31-летний водитель за рулём «Шевроле» сбил маму с ребёнком. Пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

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В результате аварии в состоянии средней тяжести госпитализировали 30-летнюю женщину. Также в больницу с тяжёлыми травмами доставлен пятилетний мальчик.

Накануне также водитель BMW на Невском проспекте сбил двух девушек на «зебре». Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (5)

lexandr_5e4ce78957e84
пешеходов отучили быть бдительными, даже переходя на зеленый, надо по сторонам смотреть , а не в телефон трещать. о своем здоровье в первую очередь заботиться надо самому. даже если виновному датут 100 лет, позвоночник пострадавшему это не восстановит.
Antuan Rokanten
Количество неадекватов на дорогах города растет. И это страшно. Одно дтп на Невском, где сбили двух девушек, чего стоит. Призываю власти ужесточить наказания за подобные дела. Никаких условных сроков. От 5 лет реального и штрафы от 10 миллионов. Только так мы спасем жизни людей. Умоляю, ужесточите наказание. Помимо этого искоренить взяточничество в автошколах. Оно до сих пор есть. Далее, предлагаю перевести причинение средней тяжести вреда здоровью в результате дтп в разряд уголовно наказуемого деяния. Жду отчета.
zlopopik
Пока будете стесняться, будут давить.
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