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Авария с BMW на Невском стала уголовным делом. Рулил автомобилем любитель блатного шансона

Стало известно, кто управлял BMW, сбившим двух девушек на Невском

После аварии с BMW на Невском проспекте, где пострадали две девушки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 сентября.

По данным «Фонтанки», дело возбуждено в отношении 22-летнего приезжего из Карачаево-Черкесии. Мужчина работает водителем грузовика, живет в съемном доме в Янино. Не женат, детей нет. Судя по странице в социальной сети, предпочитает блатной шансон и песни о воровской доле.

Накануне около 23:20 у дома 56 по Невскому проспекту резвый BMW не стал притормаживать перед пешеходным переходом, выскочил в крайнюю правую полосу и сбил двух девушек. Они переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Авария попала на видео.

Пострадавших 22 и 25 лет госпитализировали. Состояние старшей пациентки оценивается как тяжёлое.

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Комментарии (20)

Капитан Очевидность2
Ещё хочется пожелать нашему герою, если он когда-нибудь после освобождения снова сядет за руль, повстречать на своём пути не кеглей в виде людей, а что-то покрепче, например, КамАЗ!
Капитан Очевидность2
"Рулил автомобилем любитель блатного шансона"

Надеюсь наши судьи проявят в этот раз суровость и сделают любителю музыки приятное, предоставив ему ближайшие годы на более близкое знакомство с данным "музыкальным" направлением. Может ему посчастливится и в дальнейшем он даже попоёт в тюремном кружке самодеятельности столь любимые им песни.
IgorSergeevich
Кстати, что у нас там с водителем Камаза, который угробил 2 байкеров?
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