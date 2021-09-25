Авария с BMW на Невском стала уголовным делом. Рулил автомобилем любитель блатного шансона

После аварии с BMW на Невском проспекте, где пострадали две девушки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 сентября.



По данным «Фонтанки», дело возбуждено в отношении 22-летнего приезжего из Карачаево-Черкесии. Мужчина работает водителем грузовика, живет в съемном доме в Янино. Не женат, детей нет. Судя по странице в социальной сети, предпочитает блатной шансон и песни о воровской доле.



Накануне около 23:20 у дома 56 по Невскому проспекту резвый BMW не стал притормаживать перед пешеходным переходом, выскочил в крайнюю правую полосу и сбил двух девушек. Они переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Авария попала на видео.

