Камера сняла скоростной BMW, сбивший двоих пешеходов на Невском проспекте. Видео попало в распоряжение «Фонтанки» 25 сентября.
Накануне около 23:00 на Невском проспекте у Малой Садовой улицы автомобиль снёс девушек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. На видео заметно, что спешивший BMW не стал притормаживать у «зебры», перестроился в крайний правый ряд и рванул вперёд. От удара пешеходов разбросало в разные стороны.
«Фонтанка.ру»
По данным ГУ МВД, авария произошла 24 сентября около 23:20 у дома 56 по Невскому проспекту. За рулем BMW был 22-летний парень. Пострадали 22-летняя и 25-летняя девушки. Младшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, вторая попала в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку.
Это вторая серьёзная авария в центре Петербурга за вечер. Также в начале Невского проспекта результатом «игры в шашечки» стал врезавшийся в дом каршеринг.