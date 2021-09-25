FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
21
Печать

Сбивший девушек на Невском BMW попал на видео. За рулем иномарки был 22-летний водитель

Появилось видео, как BMW сбивает девушек на Невском

Камера сняла скоростной BMW, сбивший двоих пешеходов на Невском проспекте. Видео попало в распоряжение «Фонтанки» 25 сентября.

Накануне около 23:00 на Невском проспекте у Малой Садовой улицы автомобиль снёс девушек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. На видео заметно, что спешивший BMW не стал притормаживать у «зебры», перестроился в крайний правый ряд и рванул вперёд. От удара пешеходов разбросало в разные стороны.

«Фонтанка.ру»

По данным ГУ МВД, авария произошла 24 сентября около 23:20 у дома 56 по Невскому проспекту. За рулем BMW был 22-летний парень. Пострадали 22-летняя и 25-летняя девушки. Младшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, вторая попала в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку.

Это вторая серьёзная авария в центре Петербурга за вечер. Также в начале Невского проспекта результатом «игры в шашечки» стал врезавшийся в дом каршеринг.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Local
Сейчас пришлют блестящую характеристику из родного аула и справку,что у него на иждивении две жены,семеро детей и престарелые родитетели.Судья,конечно,прослезится и ...
Skazochny
России нужен суд Линча, остальные методы не работают.
кто-то страшный
Нищенка, не могущая в дистанцию, теперь узнает, что лучше уж железо бить, чем вылетать на людей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний