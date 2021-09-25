Камера сняла скоростной BMW, сбивший двоих пешеходов на Невском проспекте. Видео попало в распоряжение «Фонтанки» 25 сентября.

Накануне около 23:00 на Невском проспекте у Малой Садовой улицы автомобиль снёс девушек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. На видео заметно, что спешивший BMW не стал притормаживать у «зебры», перестроился в крайний правый ряд и рванул вперёд. От удара пешеходов разбросало в разные стороны.



«Фонтанка.ру»

По данным ГУ МВД, авария произошла 24 сентября около 23:20 у дома 56 по Невскому проспекту. За рулем BMW был 22-летний парень. Пострадали 22-летняя и 25-летняя девушки. Младшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, вторая попала в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку.

