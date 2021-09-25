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Авария класса люкс. На Невском встретились «Лексус» и «Ауди», каршеринг улетел в дом

Каршеринг врезался в дом на Невском проспекте

Скоростные манёвры закончились аварией с выездом на тротуар в центре Петербурга. Не участвовавший в гонках автомобиль протаранил дом.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ДТП в начале Невского проспекта произошло в ночь на 25 сентября. Столкнулись разогнавшиеся «Лексус» и «Ауди», последний вынесло в правый ряд на каршеринг. Автомобиль выехал на тротуар и врезался в дом, после чего завалился на бок.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
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К дымящемуся транспорту поспешили прохожие. Они помогли выбраться водителю каршеринга и его пассажирам. По информации очевидцев, авария обошлась без погибших.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

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