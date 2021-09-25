Авария с участием пешеходов произошла в центре Петербурга вечером 24 сентября. Не сбавивший скорость автомобиль снёс двух пешеходов.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, около 23:00 в районе Малой Садовой улицы на Невском проспекте автомобиль сбил двух девушек. Горожанки переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
От удара пострадавших разбросало в разные стороны. На помощь им поспешили очевидцы. Насколько серьёзно пострадали девушки не известно. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Также в ночь на 25 сентября в начале Невского проспекта столкнулись «Лексус» и «Ауди». Один из автомобилей отправил каршеринг в дом. Пострадавших из смятой машины вытаскивали прохожие.