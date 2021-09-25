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Вторая серьёзная авария на Невском за один вечер. Автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе

Разогнавшийся автомобиль сбил сразу двух девушек на Невском проспекте

Авария с участием пешеходов произошла в центре Петербурга вечером 24 сентября. Не сбавивший скорость автомобиль снёс двух пешеходов.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, около 23:00 в районе Малой Садовой улицы на Невском проспекте автомобиль сбил двух девушек. Горожанки переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |
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От удара пострадавших разбросало в разные стороны. На помощь им поспешили очевидцы. Насколько серьёзно пострадали девушки не известно. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в ночь на 25 сентября в начале Невского проспекта столкнулись «Лексус» и «Ауди». Один из автомобилей отправил каршеринг в дом. Пострадавших из смятой машины вытаскивали прохожие.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Каждый день россиянам по всем телеканалам проповедуют пренебрежение к жизни и правам человекам, объясняя, что это выдумки злодеев-либералов, мечтающих погубить страну. Ничего удивительного, что под влиянием такого оболванивания никто не хочет пропускать пешеходов. За последний год игнорирование требования пропустить пешеходов приобрело массовый характер. Примерно в одной четверти случаев машины не останавливаются, когда я перехожу дорогу. Это чётко обозначившаяся тенденция изменения сознания- пренебрежение чужой жизнью и правом.
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