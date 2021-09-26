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Разогнавшийся «Форд» взял на таран остановку на Энгельса. Водитель погиб на месте

Водитель погиб в аварии с вылетом на остановку на Энгельса

Уходя от погони, «Форд» вылетел на остановку в Выборгском районе Петербурга. Водитель получил смертельные травмы.


Как рассказали очевидцы в социальных сетях 26 сентября, около 04:30 на проспекте Энгельса Ford Focus уходил от погони. Водитель не справился с управлением, машина влетела в остановку.

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По словам горожан, из пассажирских кресел выбрались девушки. Водитель получил смертельные травмы.

К 10 утра, когда был запущен общественный транспорт и трамваи высаживали пассажиров на этой остановке, окровавленное тело всё ещё лежало у разбитого автомобиля.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24-летний пассажир получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали.

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Комментарии (5)

Капитан Очевидность2
"около 04:30 на проспекте Энгельса Ford Focus уходил от погони. Водитель не справился с управлением, машина влетела в остановку."

"К 10 утра ...окровавленное тело всё ещё лежало у разбитого автомобиля."

Интересно, это ж сколько надо времени нашим службам, чтобы тело забрать?
karbofos
Восстановление остановки общественного транспорта на родственников водителя не забудьте наложить.
monch
Ну главное ЛЮДИ не пострадали - и то хорошо!
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