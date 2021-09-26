Уходя от погони, «Форд» вылетел на остановку в Выборгском районе Петербурга. Водитель получил смертельные травмы.
Как рассказали очевидцы в социальных сетях 26 сентября, около 04:30 на проспекте Энгельса Ford Focus уходил от погони. Водитель не справился с управлением, машина влетела в остановку.
По словам горожан, из пассажирских кресел выбрались девушки. Водитель получил смертельные травмы.
К 10 утра, когда был запущен общественный транспорт и трамваи высаживали пассажиров на этой остановке, окровавленное тело всё ещё лежало у разбитого автомобиля.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24-летний пассажир получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали.