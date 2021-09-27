Университет в Перми вернулся к работе после стрельбы. На территорию пускают по спискам

Пермский государственный научный исследовательский университет, где в результате стрельбы 20 сентября погибли шесть человек, возобновил работу в понедельник, 27 сентября. Пока обучение ведётся дистанционно — как минимум до 2 октября, передаёт 59.RU.



По данным РИА Новости, на территорию кампуса заходят только сотрудники и въезжают автомобили, внесённые в списки на пропускном пункте. У восточного входа находится мемориал в память о погибших. Там стоят столы, люди продолжают нести туда цветы и свечи. Западный вход, через который вошёл стрелок, закрыт. Рядом с входной дверью лежат цветы.

