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Университет в Перми вернулся к работе после стрельбы. На территорию пускают по спискам

Учёба в ПГНИУ возобновилась в дистанционном режиме

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Пермский государственный научный исследовательский университет, где в результате стрельбы 20 сентября погибли шесть человек, возобновил работу в понедельник, 27 сентября. Пока обучение ведётся дистанционно — как минимум до 2 октября, передаёт 59.RU.

По данным РИА Новости, на территорию кампуса заходят только сотрудники и въезжают автомобили, внесённые в списки на пропускном пункте. У восточного входа находится мемориал в память о погибших. Там стоят столы, люди продолжают нести туда цветы и свечи. Западный вход, через который вошёл стрелок, закрыт. Рядом с входной дверью лежат цветы.

Пермская станция переливания поделилась с 59.RU информацией о сдаче крови для пострадавших от стрельбы. С 20 по 24 сентября включительно сдали кровь 1 666 человек, 1 215 стали донорами. Всего удалось собрать 675 литров крови. «Люди шли сдавать для пострадавших всю неделю. Было заготовлено гораздо больше, чем требовалось только пострадавшим», — отметили в службе крови.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, более 40 пострадали. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112. Нападавшего задержал молодой сотрудник ГИБДД. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Процесс обучения в вузе был приостановлен на неделю, до 27 сентября.

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Комментарии (1)

Pilat
Всё таки наши чиновники неисправимы
Этакая имитация действия - пускать по спискам.
Это конечно очень сильно обеспечивает безопасность.
Но зато есть о чём отчитаться наверх.
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