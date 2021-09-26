FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

В Белоруссии по делу о забастовках на заводах задержаны 13 активистов

КГБ Белоруссии задержал активистов «Рабочего движения»

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал 13 активистов оппозиционного «Рабочего движения», которые, как полагают власти, с помощью забастовок пытались приостановить работу крупных предприятий страны. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил правительственный телеканал ОНТ.

«Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК: измена государству и создание экстремистского формирования. В СИЗО КГБ водворено 13 человек. Большинство из них уже дали признательные показания», — уточняет телеканал.

По его данным, «Рабочее движение» — это неформальная инициатива, созданная в апреле 2021 года штабом Тихановской «при поддержке зарубежных диаспор под контролем американских и литовских спецслужб». ОНТ утверждает, что целями инициативы были привлечение к участию работников предприятий и организаций, организация забастовок, а также промышленный шпионаж.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал бороться со «шпионами» на предприятиях республики.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний