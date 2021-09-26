В Белоруссии по делу о забастовках на заводах задержаны 13 активистов

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал 13 активистов оппозиционного «Рабочего движения», которые, как полагают власти, с помощью забастовок пытались приостановить работу крупных предприятий страны. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил правительственный телеканал ОНТ.



«Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК: измена государству и создание экстремистского формирования. В СИЗО КГБ водворено 13 человек. Большинство из них уже дали признательные показания», — уточняет телеканал.

