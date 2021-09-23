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«Сядут, и надолго». Лукашенко нашел шпионов на белорусских предприятиях

Александр Лукашенко: Шпионы передают Западу способы обхода санкций

Президент Белоруссии призвал бороться со «шпионами» на предприятиях республики.

«У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как [министр промышленности Петр] Пархомчик с [вице-премьером Юрием] Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда», — приводит 23 сентября заявление белорусского президента его пресс-служба.

По словам Лукашенко, несколько «шпионов» уже удалось выявить. Он призвал найти и оставшихся агентов, которые вредят экономике республики.

«Сядут, и надолго. Это я прямо говорю», — пригрозил глава Белоруссии.

Издание Tyt.by указывает, что в последнее время в Белоруссии задержали 11 рабочих, которые поддерживали забастовки.

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Комментарии (1)

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да, стоит признать - Александр Григорьевич оказался Крепким орешком! сумел Найти шпионов на белорусских предприятиях, и засадить их Надолго! тем самым обеспечил Белоруссии стабильность, порядок, а гражданам республики еще не один десяток лет Мудрого правления!
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