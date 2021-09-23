Президент Белоруссии призвал бороться со «шпионами» на предприятиях республики.
«У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как [министр промышленности Петр] Пархомчик с [вице-премьером Юрием] Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда», — приводит 23 сентября заявление белорусского президента его пресс-служба.
По словам Лукашенко, несколько «шпионов» уже удалось выявить. Он призвал найти и оставшихся агентов, которые вредят экономике республики.
«Сядут, и надолго. Это я прямо говорю», — пригрозил глава Белоруссии.
Издание Tyt.by указывает, что в последнее время в Белоруссии задержали 11 рабочих, которые поддерживали забастовки.
«Сядут, и надолго». Лукашенко нашел шпионов на белорусских предприятиях
Александр Лукашенко: Шпионы передают Западу способы обхода санкций
Президент Белоруссии призвал бороться со «шпионами» на предприятиях республики.