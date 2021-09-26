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Жириновский пошутил на встрече с Путиным об аресте. Тот назвал его юмор «мрачноватым»

Путин отметил «мрачноватый» юмор Жириновского

Президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций назвал «мрачноватым» юмор главы ЛДПР Владимира Жириновского, пошутившего на тему арестов. Кадры с субботней встречи были показаны в воскресенье, 26 сентября, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

На кадрах видно, как Жириновский в ожидании главы государства при помощи телемоста беседует с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Последний напоминает, что «хорошо смеётся тот, кто смеётся последний». Жириновский на это парирует: «Последний перед арестом, в камеру идёт последний».

Вступивший в разговор и присоединившийся к видеоконференции Путин, в свою очередь, отмечает: «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите». «Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший», — заключает при этом он.

Ранее «Фонтанка» писала о том, могут ли, по прогнозам Кремля, в ближайшее время встретиться Путин и Зеленский. Помимо этого стало известно, как именно отдыхал глава российского государства в сибирской тайге с министром обороны Сергеем Шойгу.

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Комментарии (6)

Igor_VS
Помнится хрущев для Сталина еще гопака плясал. Сейчас скучнее.
208010873
а еще на этой же встрече Жириновский предложил вернуть практику ссылок и каторг. Вот только примеряет он их не на свою и своих близких шкуру, а на нашу.
266081655
Как верёвочка не вейся - отвечать придётся..... По полной..... Они это чувствуют на уровне подсознания......
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