Президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций назвал «мрачноватым» юмор главы ЛДПР Владимира Жириновского, пошутившего на тему арестов. Кадры с субботней встречи были показаны в воскресенье, 26 сентября, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1 » (ВГТРК).

На кадрах видно, как Жириновский в ожидании главы государства при помощи телемоста беседует с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Последний напоминает, что «хорошо смеётся тот, кто смеётся последний». Жириновский на это парирует: «Последний перед арестом, в камеру идёт последний».

Вступивший в разговор и присоединившийся к видеоконференции Путин, в свою очередь, отмечает: «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите». «Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший», — заключает при этом он.



Ранее «Фонтанка» писала о том, могут ли, по прогнозам Кремля, в ближайшее время встретиться Путин и Зеленский. Помимо этого стало известно, как именно отдыхал глава российского государства в сибирской тайге с министром обороны Сергеем Шойгу.

