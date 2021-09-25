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В Роспотребнадзоре назвали возможную причину четвертой волны COVID-19

Подъем заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за непривитых граждан. Об этом 25 сентября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — цитирует его ТАСС.

Ранее Горелов заявлял, что очередной всплеск пандемии коронавируса в стране будет осенью этого года.

Ухудшение ситуации уже наблюдается и в Петербурге. Только в начале недели на удаленке были 67 классов в 37 школах, а к ее концу — уже 101 класс в 58 школах. К Покровской больнице вернулись очереди из скорых, а накануне продлили коронавирусные ограничения.

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Комментарии (5)

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Выборы закончились, работающих пенсионеров в очередной раз обокрали, теперь можно и гайки закрутить.
/me
Неделю назад говорили про то, что заболеваемость коронавирусом в России стала снижаться. Правда медленнее, но все равно снижаться
Вчера, что локдауна не будет
Сегодня про четвертую волну.

А РПН может как-то определиться со своим мнением?
Petro1980
Привился. Через месяц заболел сам и вся семья!!! При этом, жена в прошлом году тяжело болела дома 2 месяца!!! Но, никто из нас, находясь в контакте 2!! месяца, не заболел.
Крутите эту вакцинацию, как глобус.
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