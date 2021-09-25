В Роспотребнадзоре назвали возможную причину четвертой волны COVID-19

Подъем заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за непривитых граждан. Об этом 25 сентября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



«Потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — цитирует его ТАСС.



Ранее Горелов заявлял, что очередной всплеск пандемии коронавируса в стране будет осенью этого года.



Ухудшение ситуации уже наблюдается и в Петербурге. Только в начале недели на удаленке были 67 классов в 37 школах, а к ее концу — уже 101 класс в 58 школах. К Покровской больнице вернулись очереди из скорых, а накануне продлили коронавирусные ограничения.

