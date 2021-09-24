Андрей Радин вступил в должность гендиректора радиостанции «Эхо Петербурга»

В должность генерального директора радиостанции «Эхо Петербурга» официально вступил председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин. Ранее он был назначен на этот пост решением собрания акционеров ООО «ПЦ «Музыкальная Фактория» (имеет право вещания на частоте 91.5FM радиоканала «Эхо Петербурга»).
Как сообщил «Фонтанке» 24 сентября сам Радин, среди основных задач, которые были поставлены перед ним, как генеральным директором, является «вывод станции на новый уровень и укрепление наших позиций на рынке как эффективного и надежного партнера, а также расширение возможностей компании по вещанию, в том числе с использованием современных технологий».
«Фонтанка» писала, что в конце октября прошлого года «Эхо Петербурга» по состоянию здоровья покинул главный редактор радиостанции Виталий Дымарский. Его в этой должности сменил Валерий Нечай.
Что касается Андрея Радина, то он начал работать тележурналистом в 1991 году, с 2007 по 2011 год был главредом телеканала «100 ТВ», затем возглавлял комитет по печати Ленобласти, с 2015 по 2019 год занимал пост гендиректора Ленинградской областной телекомпании. В апреле этого года Радин был избран председателем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.