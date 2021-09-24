Андрей Радин вступил в должность гендиректора радиостанции «Эхо Петербурга»

В должность генерального директора радиостанции «Эхо Петербурга» официально вступил председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин. Ранее он был назначен на этот пост решением собрания акционеров ООО «ПЦ «Музыкальная Фактория» (имеет право вещания на частоте 91.5FM радиоканала «Эхо Петербурга»).



Как сообщил «Фонтанке» 24 сентября сам Радин, среди основных задач, которые были поставлены перед ним, как генеральным директором, является «вывод станции на новый уровень и укрепление наших позиций на рынке как эффективного и надежного партнера, а также расширение возможностей компании по вещанию, в том числе с использованием современных технологий».

