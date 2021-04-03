Андрей Радин возглавил Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

На съезде Союза журналистов Петербурга и Ленобласти новым председателем организации избран Андрей Радин. Голосование было безальтернативным, кандидатуру Радина делегаты съезда поддержали единогласно, воздержался только он сам.

На съезд избрано 118 делегатов, присутствуют 86. Для соблюдения коронавирусных мер участников распределили по двум залам, чтобы делегаты могли соблюдать социальную дистанцию. Кроме нового председателя, съезд доизбрал семь новых членов правления Союза журналистов, в их число вошли основательницы телеграм-канала «Ротонда», корреспондент «Фонтанки» Ксения Клочкова и корреспондент «Холода» Мария Капенко. Также съезд принял новый устав организации.