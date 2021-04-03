FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Андрей Радин возглавил Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Андрей Радин возглавил СЖ единогласно и безальтернативно

На съезде Союза журналистов Петербурга и Ленобласти новым председателем организации избран Андрей Радин. Голосование было безальтернативным, кандидатуру Радина делегаты съезда поддержали единогласно, воздержался только он сам.

На съезд избрано 118 делегатов, присутствуют 86. Для соблюдения коронавирусных мер участников распределили по двум залам, чтобы делегаты могли соблюдать социальную дистанцию. Кроме нового председателя, съезд доизбрал семь новых членов правления Союза журналистов, в их число вошли основательницы телеграм-канала «Ротонда», корреспондент «Фонтанки» Ксения Клочкова и корреспондент «Холода» Мария Капенко. Также съезд принял новый устав организации.

Андрей Радин начал работать тележурналистом в 1991 году, с 2007 по 2011 годы был главредом телеканала «100 ТВ», затем возглавлял комитет по печати Ленобласти, с 2015 по 2019 года занимал пост гендиректора Ленинградской областной телекомпании.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

OldObyvatel
100ТВ был приличный телеканал, но не вписывался в тренд отупления подмандатного поголовья и был съеден путинскими пропагандонами.
Радин пытается его возродить, но дело гиблое, денег никто не даст, побоятся, если только не лепить новый пропутинский ресурс.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний