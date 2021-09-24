Эльбрусских спасателей наградят за помощь альпинистам, попавшим в шторм

Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России представят к государственным и ведомственным наградам за помощь группе альпинистов, которая попала в снежный буран. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



«Спасательная операция проходила в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40 — 70 м/с при температуре воздуха -20 °C и мокром снеге, видимость не превышала 1 метра. Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники», — отмечается в сообщении.