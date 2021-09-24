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Эльбрусских спасателей наградят за помощь альпинистам, попавшим в шторм

Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России представят к государственным и ведомственным наградам за помощь группе альпинистов, которая попала в снежный буран. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

«Спасательная операция проходила в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40 — 70 м/с при температуре воздуха -20 °C и мокром снеге, видимость не превышала 1 метра. Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники», — отмечается в сообщении.

23 сентября при восхождении на гору группа из 16 туристов (включая шестерых петербуржцев) и четверых гидов попала в шторм. В результате погибли пять человек. Еще 11 находятся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Фонтанка» писала, что организатором смертельного тура на Эльбрус был бизнесмен из Петербурга Денис Алимов. Горные туры он продает в качестве индивидуального предпринимателя. На звонки корреспондента мужчина не ответил.

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Комментарии (7)

261847251
А кто и как измерял на горе скорость ветра?
Спасатели с анемометром ходили?
265860145
Интересно, туристам оформляют страховку? Чтобы оплатить труд спасателей, эвакуацию, лечение...
или опять банкет за счет всех остальных граждан?
hal9000
у эльбрусских спасателей подобные туристы похоже единственный источник более менее нормального дохода...за что их награждают??они никого не спасли..там 5 трупов..
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