Эльбрусских спасателей наградят за помощь альпинистам, попавшим в шторм

Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России представят к государственным и ведомственным наградам за помощь группе альпинистов, которая попала в снежный буран. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
«Спасательная операция проходила в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40 — 70 м/с при температуре воздуха -20 °C и мокром снеге, видимость не превышала 1 метра. Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники», — отмечается в сообщении.
23 сентября при восхождении на гору группа из 16 туристов (включая шестерых петербуржцев) и четверых гидов попала в шторм. В результате погибли пять человек. Еще 11 находятся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Фонтанка» писала, что организатором смертельного тура на Эльбрус был бизнесмен из Петербурга Денис Алимов. Горные туры он продает в качестве индивидуального предпринимателя. На звонки корреспондента мужчина не ответил.