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В Петербурге капитана дальнего плавания заподозрили в растлении 3-летней. Его жена заговорила о неладном год назад

Моряк задержан по подозрению в насилии над 3-летней дочерью в Петербурге

Противозаконный интерес к маленькой дочери со стороны отца заметила жительница Петербурга и попросила сотрудников правоохранительных органов разобраться. Мужчину задержали через год.

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, накануне днём в Петергофе, на улице Халтурина, с оперативниками не разошёлся 50-летний капитан дальнего плавания. Его доставили к следователю, который желал видеть мужчину по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка.

Беседа закончилась задержанием, моряка в статусе подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.

Обратить на него самое пристальное внимание в августе прошлого года попросила жена — 36-летняя уроженка Приморья, живущая на юго-западе Петербурга. Она заявила, что мужчина, на тот момент бывший её супругом, совершил преступление против половой неприкосновенности дочери. Девочке было три года, отец якобы сексуально интересовался ею с начала месяца.

По факту обращения провели проверку, уголовное дело следствие возбудило в апреле. Известно, что мужчина ходит в плавание на промысловом судне. Ранее на нарушении уголовного законодательства он не попадался.

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Комментарии (6)

Holden_C
Ага. "На тот момент муж". А на этот, видимо, нет. По разводу мало досталось?
dedmoroz_5e4d8827384c2
пока муж ходит в моря и зарабатывает деньги, активная молодая симпатичная уроженка Приморья (с адвокатом) скрасит досуг для состоятельных господ на жилплощади мужа;))
dedmoroz_5e4d8827384c2
36-летняя уроженка Приморья желает получить жилую площадь на ул. Халтурина в Петергофе, а также просит предоставить мужу казенное жильё в ИВС и далее в тюряге

ходатайство удовлетворено
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