В Петербурге капитана дальнего плавания заподозрили в растлении 3-летней. Его жена заговорила о неладном год назад

Противозаконный интерес к маленькой дочери со стороны отца заметила жительница Петербурга и попросила сотрудников правоохранительных органов разобраться. Мужчину задержали через год.
Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, накануне днём в Петергофе, на улице Халтурина, с оперативниками не разошёлся 50-летний капитан дальнего плавания. Его доставили к следователю, который желал видеть мужчину по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка.
Беседа закончилась задержанием, моряка в статусе подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.
Обратить на него самое пристальное внимание в августе прошлого года попросила жена — 36-летняя уроженка Приморья, живущая на юго-западе Петербурга. Она заявила, что мужчина, на тот момент бывший её супругом, совершил преступление против половой неприкосновенности дочери. Девочке было три года, отец якобы сексуально интересовался ею с начала месяца.
По факту обращения провели проверку, уголовное дело следствие возбудило в апреле. Известно, что мужчина ходит в плавание на промысловом судне. Ранее на нарушении уголовного законодательства он не попадался.