Из группы в 19 альпинистов на данный момент удалось спасти 14 человек, трое погибли, уточняет РИА Новости. Двое последних остающихся на Эльбрусе альпинистов, по предварительной информации, живы, их местонахождение установлено, сообщили ТАССу в спасотряде.

Ранее в МЧС сообщили, что гид якобы бросил своих подопечных. По предварительной информации, в группу из 19 человек входили шесть петербуржцев. В поисково-спасательной операции принимают участие более 40 человек и 12 единиц техники.



Вечером 23 сентября группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе попросила о помощи спасателей. Сообщалось, что у одного из альпинистов травмирована нога, они находятся на высоте 5 400 м. В МЧС показали эвакуацию первых найденных туристов.