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На Эльбрусе продолжаются поиски двух альпинистов. Еще девятерых нашли спасатели

МЧС: На Эльбрусе продолжаются поиски двоих альпинистов

Из группы попавших в бедствие альпинистов на Эльбрусе спасли еще девять человек. Поиски двоих продолжаются, сообщили 24 сентября в МЧС России.

Из группы в 19 альпинистов на данный момент удалось спасти 14 человек, трое погибли, уточняет РИА Новости. Двое последних остающихся на Эльбрусе альпинистов, по предварительной информации, живы, их местонахождение установлено, сообщили ТАССу в спасотряде.

Ранее в МЧС сообщили, что гид якобы бросил своих подопечных. По предварительной информации, в группу из 19 человек входили шесть петербуржцев. В поисково-спасательной операции принимают участие более 40 человек и 12 единиц техники.

Вечером 23 сентября группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе попросила о помощи спасателей. Сообщалось, что у одного из альпинистов травмирована нога, они находятся на высоте 5 400 м. В МЧС показали эвакуацию первых найденных туристов.

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Комментарии (2)

hal9000
Да уж ветер там конечно..я даже под одеялом на это смотря замерз..вообще я думаю поставить туда камеру онлайн..кому надо посмотрел да и все...че туда лазать??..тем более Эльбрус уже весь излазан..ну залезешь туда..ну и что дальше..ты уже какой по счету там будешь??а так если по снегу полазать то и у нас зимой можно в лесу гденибудь..там тоже можно на волков нарваться..тож адреналин если кому надо то пожалуйста..
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