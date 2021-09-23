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Гид, сопровождавший терпящих бедствие альпинистов на Эльбрусе, бросил группу

Гид, который сопровождал группу альпинистов, запросившую помощь у спасателей на Эльбрусе, бросил своих подопечных. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ЭВПСО) МЧС России.

«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили», — заявили в спасотряде.

Ранее сообщалось о том, что троих человек нашли погибшими, восьмерых эвакуируют, поиски еще восьмерых продолжаются. В операции участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники. По предварительной информации, в группу из 19 человек входили шесть петербуржцев. Точной информации об их состоянии нет.

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Комментарии (10)

Алексей Власов
Гиду там уже делать нечего. А вот дуракам пора понять что их жизни не просто бесценны, их жизни ничего не стоят. Удачи спасателям. Надеюсь они спасут многих. Жадность, спешка и глупость глушат инстинкт самосохранения.
nuga
Целая маршрутка людей полезла на гору,вот она и не выдержала хамства.Толпа,как на Бродвее променад устроила.Итог закономерен,потому что нет сцепки среди такого количества разных и случайных людей.По трое нужно ходить и с проверенными.Толпа обречена.
spb7771250
Очередной успешный успех к успеху пришёл. Людей жалко обманутых и погибших. Это явно не нормальная группа была, а разводилово.
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