Гид, сопровождавший терпящих бедствие альпинистов на Эльбрусе, бросил группу

Гид, который сопровождал группу альпинистов, запросившую помощь у спасателей на Эльбрусе, бросил своих подопечных. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ЭВПСО) МЧС России.



«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили», — заявили в спасотряде.



Ранее сообщалось о том, что троих человек нашли погибшими, восьмерых эвакуируют, поиски еще восьмерых продолжаются. В операции участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники. По предварительной информации, в группу из 19 человек входили шесть петербуржцев. Точной информации об их состоянии нет.

