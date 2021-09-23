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Количество погибших на Эльбрусе альпинистов растет. В группе могли быть петербуржцы

Число погибших на Эльбрусе альпинистов растет

Количество альпинистов, погибших на Эльбрусе, выросло до трех. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства также уточнил, что в группу входят люди старше 30 лет из 11 регионов РФ. По предварительной информации, среди них может быть шестеро петербуржцев. В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии «Фонтанке» не смогли предоставить подробности, уточнив, что сейчас «все очень заняты», а достоверной информацией не располагают.

По последним данным федеральных информагентств, на данный момент удалось найти восьмерых живыми и троих погибших.

Ранее сообщалось о том, что на Эльбрусе пропала группа альпинистов из 19 человек. В МЧС показали эвакуацию альпинистов.

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