Количество погибших на Эльбрусе альпинистов растет. В группе могли быть петербуржцы

Количество альпинистов, погибших на Эльбрусе, выросло до трех. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства также уточнил, что в группу входят люди старше 30 лет из 11 регионов РФ. По предварительной информации, среди них может быть шестеро петербуржцев. В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии «Фонтанке» не смогли предоставить подробности, уточнив, что сейчас «все очень заняты», а достоверной информацией не располагают.

По последним данным федеральных информагентств, на данный момент удалось найти восьмерых живыми и троих погибших.

