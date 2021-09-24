Минздрав России установил Смольному новый целевой показатель вакцинации от коронавируса — 3,5 млн человек. Это официальные 65% жителей Петербурга. В самом начале прививочной эпопеи Смольный хотел ограничиться 1,2 млн. Якобы часть переболела, у других вообще противопоказания и возраст не тот. Затем всё же сошлись на 2,6 млн, хотели успеть к октябрю. Но к 24 сентября смогли полностью вакцинировать только 1,6 млн жителей. А тут новая планка. Надо привить еще примерно 2 млн человек. Представить себе масштаб задачи проще на чем-то таком же большом.

Два миллиона — это примерно 33 полных стадиона «Газпром Арена», по 60 тысяч зрителей. Или 50 праздников «Алые паруса», по 40 тысяч участников. Или же 166 забитых Исаакиевских собора по 12 тысяч человек.



Это 3 831 состав «Сапсана», по 522 пассажира, или 20 833 полных троллейбуса «Адмирал», по 96 человек. Это как если целиком привить четыре района — Приморский (580 тысяч жителей), Невский (538), Выборгский (523) и Калининский (521). Или целиком одна Латвия (1,9 млн жителей), или Крым (1,9 млн).

