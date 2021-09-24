Минздрав России установил Смольному новый целевой показатель вакцинации от коронавируса — 3,5 млн человек. Это официальные 65% жителей Петербурга. В самом начале прививочной эпопеи Смольный хотел ограничиться 1,2 млн. Якобы часть переболела, у других вообще противопоказания и возраст не тот. Затем всё же сошлись на 2,6 млн, хотели успеть к октябрю. Но к 24 сентября смогли полностью вакцинировать только 1,6 млн жителей. А тут новая планка. Надо привить еще примерно 2 млн человек. Представить себе масштаб задачи проще на чем-то таком же большом.
Два миллиона — это примерно 33 полных стадиона «Газпром Арена», по 60 тысяч зрителей. Или 50 праздников «Алые паруса», по 40 тысяч участников. Или же 166 забитых Исаакиевских собора по 12 тысяч человек.
Это 3 831 состав «Сапсана», по 522 пассажира, или 20 833 полных троллейбуса «Адмирал», по 96 человек. Это как если целиком привить четыре района — Приморский (580 тысяч жителей), Невский (538), Выборгский (523) и Калининский (521). Или целиком одна Латвия (1,9 млн жителей), или Крым (1,9 млн).
23 сентября в Смольном отчитались о полной вакцинации 7 959 человек за сутки. Такими темпами (а в выходные и праздники они падают в несколько раз) вакцинация 2 млн человек займет 251 день. Или больше 8 месяцев. То есть целевого показателя можно достичь в лучшем случае к лету 2022 года. Но и это вряд ли конец. Вице-премьер Татьяна Голикова летом уже говорила, что Россия стремится к
На то, что Северная столица отстает от намеченных темпов вакцинации, еще в конце июня обратила внимание начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия. А темпы кампании, несмотря на широкую сеть пунктов вакцинации и обилие вакцины, продолжают замедляться. И возвращение дачников и отпускников на них никак не сказались. Почему так происходит и как ситуацию оценивают в Смольном — читайте в нашем материале.