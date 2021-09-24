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Привить невозможное. Считаем, сколько Исаакиев и «Алых парусов» не хватает Петербургу до коллективного иммунитета

Власти Петербурга к октябрю 2021 года смогли вакцинировать 1,6 млн жителей. Но расслабляться рано — в Минздраве теперь хотят 3,5 млн. «Фонтанка» помогает лучше представить масштаб рывка к коллективному иммунитету.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив
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Минздрав России установил Смольному новый целевой показатель вакцинации от коронавируса — 3,5 млн человек. Это официальные 65% жителей Петербурга. В самом начале прививочной эпопеи Смольный хотел ограничиться 1,2 млн. Якобы часть переболела, у других вообще противопоказания и возраст не тот. Затем всё же сошлись на 2,6 млн, хотели успеть к октябрю. Но к 24 сентября смогли полностью вакцинировать только 1,6 млн жителей. А тут новая планка. Надо привить еще примерно 2 млн человек. Представить себе масштаб задачи проще на чем-то таком же большом.

Инфографика: автор Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру»
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Два миллиона — это примерно 33 полных стадиона «Газпром Арена», по 60 тысяч зрителей. Или 50 праздников «Алые паруса», по 40 тысяч участников. Или же 166 забитых Исаакиевских собора по 12 тысяч человек.

Это 3 831 состав «Сапсана», по 522 пассажира, или 20 833 полных троллейбуса «Адмирал», по 96 человек. Это как если целиком привить четыре района — Приморский (580 тысяч жителей), Невский (538), Выборгский (523) и Калининский (521). Или целиком одна Латвия (1,9 млн жителей), или Крым (1,9 млн).

23 сентября в Смольном отчитались о полной вакцинации 7 959 человек за сутки. Такими темпами (а в выходные и праздники они падают в несколько раз) вакцинация 2 млн человек займет 251 день. Или больше 8 месяцев. То есть целевого показателя можно достичь в лучшем случае к лету 2022 года. Но и это вряд ли конец. Вице-премьер Татьяна Голикова летом уже говорила, что Россия стремится к 80 % иммунизации. А премьер Новой Зеландии на днях заявила, что чтобы не было локдаунов, нужно привить 90 % населения.

На то, что Северная столица отстает от намеченных темпов вакцинации, еще в конце июня обратила внимание начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия. А темпы кампании, несмотря на широкую сеть пунктов вакцинации и обилие вакцины, продолжают замедляться. И возвращение дачников и отпускников на них никак не сказались. Почему так происходит и как ситуацию оценивают в Смольном — читайте в нашем материале.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив
Инфографика: автор Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

nuga
История одной роженицы наглядно показывает,как один привитый папаня,заразил всю семью непривитых,история в НГС описана.Заболела его жена тяжело,понятно,спят вместе,надышал без соцдистанции.Далее заразил беременную дочь,после двух внуков.Сам бессиптомно переболел ковидом,Так работает веерное заражение от привитого. Привитых нужно изолировать на три месяца,а они среди людей.
Dazdraperma
Почему этот орган называется Минздрав? По-моему, здоровье - это последнее, о чем они думают. Правильнее было бы так, полагаю Миннастричьназдрав
latnik
Да нет ничего проще привить оставшихся! Объявляют чрезвычайную ситуацию санитарно-эпидемиологического характера, сгоняют всех непривитых специально подготовленные загоны и прививают! Уже и подготовку проводят к подобным акциям. Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е Правительства от 18 сентября 2021 г. № 2609-р !!!!!!!! В Казани пройдут международные учения по реагированию на санитарно-эпидемиологические ЧС.
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