Петербургская сеть кафе «Сладкоежка» запретила сотрудникам обслуживать «опустившихся» людей

Посетительница кафе «Сладкоежка» на Гороховой улице Анна Кондратьева пожаловалась на дискриминацию посетителей. 22 сентября сотрудница заведения отказала в обслуживании пожилому мужчине, сославшись на отсутствие сдачи, рассказала она в Facebook. Затем управляющий аргументировал отказ тем, что посетитель является бомжом.

По словам Анны Кондратьевой, она сама купила завтрак для мужчины и написала жалобу. После этого с ней связался директор сети Михаил Саксонов. Он сообщил, что в кафе часто заходят «посетители неопрятного вида». «В реальности это опустившиеся, дурно пахнущие, эпидемиологически опасные люди», — написал он. Поэтому он «принял решение» не обслуживать таких посетителей. Сотрудники в подобной ситуации должны предложить такому человеку бесплатный чай с собой и попросить покинуть помещение. Текст своей жалобы и ответ директора Анна Кондратьева выложила в социальной сети Facebook.



В разговоре с «Фонтанкой» Анна Кондратьева уточнила, что пожилой мужчина «был скромно одет и от него пахло немытостью». При этом у него были с собой деньги — купюра около 1 000 рублей. Другие посетители не возражали против его присутствия. После того как девушка купила ему завтрак, сотрудники не стали препятствовать, чтобы он остался. Михаил Саксонов, напротив, утверждает, что другие клиенты возмутились соседством. «Люди стали в его сторону поворачиваться и выражать недовольство. Мнения разделились, как на выборах», — заявил директор сети, хотя признал, что сам во время конфликта в кафе не присутствовал. Отказ в обслуживании он назвал «общей практикой». «Когда заходят бомжи, им что-то дают, и они уходят», — отметил он. Также конкретный посетитель был «эпидемиологически опасен» — без маски.

Договор на оказание услуг общественного питания является публичным и, в соответствии с Гражданским кодексом, должен быть заключён с каждыми обратившимся. Согласно п. 2 ст. 426, отказ компании от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие услуги не допускается. Отсутствие сдачи также не является основанием для отказа в обслуживании. Кроме того, всеобщее право на получение услуг в общепите закреплено п. 2 ст. 19 Конституции, где утверждается равенство прав и свобод гражданина и запрещается дискриминация.

