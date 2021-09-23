Чемпиона России по бегу поймали в Петербурге с «закладкой» в кроссовке

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, 32-летнего Александра Хютте остановил наряд полиции неподалеку от Никольской церкви, у дома 41, корпус 2, по Планерной улице около пяти дня 21 сентября. Мужчину доставили в отдел, где в ходе личного досмотра нашли в правой кроссовке пакетик с веществом белого цвета. По предварительной информации, проходить медосвидетельствование бывший спортсмен отказался, но рассказал, что в пакетике — наркотик, который он приобрел через мессенджер у шапочного знакомого.

Хютте после опроса отпустили под подписку о невыезде. После того как эксперты подтвердили, что в пакетике наркотик, было возбуждено уголовное дело.



После внезапного окончания карьеры мужчина долгое время искал себя в «мирной» жизни. Он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и уклонение от исполнения административного наказания. В последнее время бывший спортсмен работал в одном из пожарно-спасательных подразделений, находящихся в ведении администрации Петербурга.

