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Чемпиона России по бегу поймали в Петербурге с «закладкой» в кроссовке

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции стал фигурантом уголовного дела о приобретении и хранении наркотика. После истории с допингом, завершившей его карьеру, он перешел на неспортивный образ жизни.

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, 32-летнего Александра Хютте остановил наряд полиции неподалеку от Никольской церкви, у дома 41, корпус 2, по Планерной улице около пяти дня 21 сентября. Мужчину доставили в отдел, где в ходе личного досмотра нашли в правой кроссовке пакетик с веществом белого цвета. По предварительной информации, проходить медосвидетельствование бывший спортсмен отказался, но рассказал, что в пакетике — наркотик, который он приобрел через мессенджер у шапочного знакомого.

Хютте после опроса отпустили под подписку о невыезде. После того как эксперты подтвердили, что в пакетике наркотик, было возбуждено уголовное дело.

После внезапного окончания карьеры мужчина долгое время искал себя в «мирной» жизни. Он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и уклонение от исполнения административного наказания. В последнее время бывший спортсмен работал в одном из пожарно-спасательных подразделений, находящихся в ведении администрации Петербурга.

Александр Хютте (32 года) – российский легкоатлет, мастер спорта международного класса. Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции. В 2011 году завоевал золото Командного чемпионата Европы.

Спортивная карьера оборвалась в 2015 году, когда Хютте поймали на употреблении запрещенных препаратов и уклонении от сдачи допинг-пробы. В 2017 году его дисквалифицировали на четыре года. Какое-то время Хютте сотрудничал с Международной федерацией легкой атлетики в качестве информатора. В частности, он обвинил своего тренера Зухру Верещагину в провале собственного допинг-теста. В свою очередь Верещагина обвинила легкоатлета в сотрудничестве с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым — изобретателем знаменитого допингового коктейля «Дюшес», который, по его собственному утверждению, активно применяли российские спортсмены во время домашней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Также Хютте дал показания на других членов российской сборной, которые, по его мнению, применяли допинг. Взамен он просил сократить срок дисквалификации, однако успеха в этом не добился. В последние годы работал пожарным в Петербурге.

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Комментарии (6)

266158030
кому-то мерседес и место в госдуре, а кому-то работать вне любимой профессии "выживай как хош!"
266081655
Нелегко живётся отставным чемпионам....
SNOW
"... однако успеха в этом не добавился". Это значит - успеха убавился?
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