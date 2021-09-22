На встречу с Мишустиным идет «тяжелая артиллерия» российского бизнеса: Абрамович, Потанин, Дерипаска и другие

В официальном сообщении о встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей на сайте правительства приводятся только участники со стороны чиновников: помимо самого премьера, это его первый зам Андрей Белоусов, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министры Антон Силуанов, Максим Решетников, Денис Мантуров.

Российский бизнес направляет на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным «тяжелую артиллерию», чтобы окончательно решить вопрос о дополнительном изъятии налогов у компаний горно-металлургического сектора. Об этом 22 сентября пишет «Интерфакс».

Источники «Интерфакса» уверяют, что во встрече примут участие Роман Абрамович (хотя он не является членом бюро правления РСПП), совладелец и зампред совета директоров «ФосАгро» Андрей Гурьев, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Игорь Зюзин, Дмитрий Мазепин. «Металлоинвест» будет представлен не владельцем Алишером Усмановым, а гендиректором Назимом Эфендиевым.



Напомним, Минфин ранее предложил привязать НДПИ в горно-металлургическом секторе к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас в основном привязан к себестоимости руды). Это привело бы к серьезному повышению налога для всех видов руд. В ведомстве оценили дополнительные поступления в бюджет от такого решения в 2022–24 годах в 546 млрд рублей. Кроме того, налог на прибыль хотят привязать к разнице между выплаченными дивидендами и суммой инвестиций.



«Есть идея, подготовлено соответствующее законодательное решение, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Подготовлены такие поправки, обсуждаются с бизнесом, у него есть вопросы. Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение», — говорил глава Минфина Силуанов.

