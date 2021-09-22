На встречу с Мишустиным идет «тяжелая артиллерия» российского бизнеса: Абрамович, Потанин, Дерипаска и другие

Российский бизнес направляет на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным «тяжелую артиллерию», чтобы окончательно решить вопрос о дополнительном изъятии налогов у компаний горно-металлургического сектора. Об этом 22 сентября пишет «Интерфакс».
В официальном сообщении о встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей на сайте правительства приводятся только участники со стороны чиновников: помимо самого премьера, это его первый зам Андрей Белоусов, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министры Антон Силуанов, Максим Решетников, Денис Мантуров.
Источники «Интерфакса» уверяют, что во встрече примут участие Роман Абрамович (хотя он не является членом бюро правления РСПП), совладелец и зампред совета директоров «ФосАгро» Андрей Гурьев, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Игорь Зюзин, Дмитрий Мазепин. «Металлоинвест» будет представлен не владельцем Алишером Усмановым, а гендиректором Назимом Эфендиевым.
Напомним, Минфин ранее предложил привязать НДПИ в горно-металлургическом секторе к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас в основном привязан к себестоимости руды). Это привело бы к серьезному повышению налога для всех видов руд. В ведомстве оценили дополнительные поступления в бюджет от такого решения в 2022–24 годах в 546 млрд рублей. Кроме того, налог на прибыль хотят привязать к разнице между выплаченными дивидендами и суммой инвестиций.
«Есть идея, подготовлено соответствующее законодательное решение, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Подготовлены такие поправки, обсуждаются с бизнесом, у него есть вопросы. Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение», — говорил глава Минфина Силуанов.
Представители металлургических компаний уже заявили, что считают такие предложения опасными для рынка — они якобы приведут к снижению инвестиций.